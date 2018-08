Uccide di botte la moglie | era ai domiciliari

Cavarzere - Uccide la moglie di botte e poi chiama l'ambulanza : Ennesimo caso di femminicidio. I carabinieri della compagnia di Venezia hanno arrestato Natalino Boscolo Zemello, un ex pescatore disoccupato di 35 anni, per omicidio volontario. L'uomo, che non ha opposto resistenza al fermo, è stato accusato di avere ucciso a seguito di percosse la moglie , Maila Beccarello di 37 anni. Il presunto colpevole ha massacrato la vittima fino ad ammazzarla. Successivamente l'omicida è stato tradotto presso il carcere ...

Uccide LA MOGLIE MASSACRANDOLA DI BOTTE : ARRESTATO 35ENNE/ Ultime notizie Cavarzere : precedenti per estorsione : Cavarzere , UCCIDE la MOGLIE picchiandola brutalmente: ARRESTATO un uomo che era ai domiciliari. Ultime notizie Venezia, non risultano problemi di coppia(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:02:00 GMT)

Venezia - Uccide la moglie massacrandola di botte : arrestato il marito. Era agli arresti domiciliari : Un pestaggio furioso che ha portato la donna alla morte. L’uomo che stamane ha ucciso la moglie a botte a Cavarzere, nel Veneziano, era agli arresti domiciliari per una tentata estorsione. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti nell’abitazione dove i due vivevano a via Regina Margherita, per Maila Beccarello, 37 anni, non c’era più nulla da fare. Sono stati tutti vani i tentativi di rianimarla. Secondo una prima ricostruzione ...