Uber | a New York sospesa per un anno I tassisti esultano

(Di giovedì 9 agosto 2018) Il consiglio Comunale di New, nella seduta di mercoledì 8 agosto, ha approvato una norma con la quale sospende per unil rilascio di nuove licenze di guida e impone un minimo salariale per gli autisti. Regole che entrerin vigore a breve, non appena il sindaco Bill de Blasio apporrà la propria firma sul decreto.esce ridimensionata proprio nella città americana più importante per il proprio business, in qualche modo punita per non avere dimostrato nel tempo particolare interesse per i driver e per non essersi impegnata abbastanza per correggere il tiro. C’è da evidenziare anche la scarsa furbizia di, a ridosso dell’entrata in borsa prevista entro la fine del 2019, così come annunciato a fine maggio dal Ceo Dara Khosrowshahi. A giugno l’azienda californiana ha introdotto una copertura assicurativa per gli autisti europei, offrendo quindi garanzie in caso di ...