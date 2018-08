Twitter si difende su complottista Jones : ' Jones - spiega l'amministratore delegato Jack Dorsey - non viola la politica di Twitter , che vieta il bullismo e i comportamenti minacciosi ma non i post che sono solo offensivi per molti'. Alcune ...

F1 - Pirelli - Isola difende su Twitter la reazione dell'addetto all'interno del box Mercedes : Una scena, catturata dalle telecamere di Sky Sport F1 HD, che avrebbe fatto letteralmente infuriare gli appassionati, ancora scottati dalla scelta, a detta di tutti pro Mercedes per via delle ...

Demi Lovato accusata di molestie sessuali su Twitter dopo il racconto di uno scherzo si difende : “Non dovete insegnarmi niente” : È finita con Demi Lovato accusata di molestie sessuali e costretta a difendersi, la conversazione che la popstar aveva intrapreso su Twitter con i suoi followers. In un classico botta e risposta sui social come se ne vedono tanti di questi tempi, la cantante di Tell Me You Love Me ha risposto al tweet di un utente che le chiedeva quale fosse lo scherzo più divertente che avesse mai fatto nella vita. La cantante ha preso a raccontare di ...