Tutti in vacanza tranne… gli hacker Come proteggerci da false email e virus in agguato

Partenze in auto : Tutti i controlli da effettuare prima di andare in vacanza : Per quest’estate hai in programma un bel viaggio on the road con la tua macchina? Allora prima di iniziare le tue vacanze su quattro ruote, effettuare un check up auto prima di partire è sicuramente un’ottima idea. La manutenzione auto prima di un viaggio ti eviterà infatti tutta una serie di inconvenienti che potrebbero rovinarti la vacanza tanto attesa. Ecco quindi quali sono i controlli da fare alla macchina in previsione di una vacanza su ...

Infezioni in viaggio : Tutti i consigli per una vacanza sicura : Malaria, Febbre gialla, Dengue, Chikungunya, Zika: quali sono i rischi in Europa, in Africa e nelle Americhe? Quali le possibilità di contagio in Italia? Le risposte di Francesco Castelli, membro SIMIT, Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. I RISCHI IN ASIA, AMERICA E AFRICA – Le principali virosi trasmesse dalle zanzare del genere Aedes (dengue, chikungunya, Zika virus) sono diffuse nelle aree tropicali e subtropicali di Asia, ...

[L'analisi] Buon compleanno governo Conte - ma un solo decreto è troppo poco e la prossima settimana Tutti in vacanza : È la moneta che il capo politico dei 5 Stelle conta di incassare per risalire nei sondaggi e sulla scena politica occupata in lungo e in largo dal segretario della Lega. Ci ha messo dentro un po' di ...

In vacanza con gli amici a quattro zampe : attenzione a caldo e leishmaniosi - ecco Tutti i consigli per partire sereni con i propri animali : Zecche, pulci, leishmaniosi, colpi di calore, ingestione di sostanze pericolose. E’ arrivata l’estate e si avvicinano le vacanze ma non dimentichiamo i nostri amici a quattro zampe. Non sono poche, infatti, le precauzioni da prendere prima di partire con gli animali domestici ed è bene fare attenzione a possibili ‘nemici’ a volte sottovalutati. “Le vacanze con i nostri animali – spiega Marco Melosi, presidente ...