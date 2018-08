Turni di 12 ore (7 euro l'ora) per raccogliere non pomodori - ma libri. Una storia : Diecimila libri da spostare in un turno di lavoro, contratti 'settimanali' rinnovati per anni, 200 ore di straordinari mensili, violazioni sistematiche di ogni diritto. Queste erano, stando ai racconti di 300 di loro, le condizioni degli operai emerse dagli atti di un'indagine sul caporalato in uno dei più grandi poli logistici dedicati all'editoria in europa, vicino a Pavia, una struttura al servizio delle principali ...

Turni di 13 ore nei campi - anche di notte e per 30 giorni consecutivi : tre arresti : Facevano leva sullo stato di bisogno economico per organizzare il reclutamento di lavoratori nel comprensorio del sud-est barese (Mola di Bari-Noicattaro-Conversano-Rutigliano). Li conducevano a bordo dei pullman di un'azienda...

Catania - violenza al pronto soccorso : dottoressa chiede il rispetto dei Turni - aggredita : Ennesimo episodio di violenza nei confronti dei medici. Al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania una dottoressa ha subito un’aggressione quando, di fronte all’insistenza di alcuni pazienti, ha chiesto il rispetto dei turni. La ministra Grillo: “Inaspriremo le pene per le violenze commesse nei confronti del personale sanitario”.Continua a leggere

SATurniA FILM FESTIVAL I - Direttore artistico Alessandro Grande : ... nella Piazza del Castello di Montemerano, per poi concludersi con la premiazione presso le prestigiose Terme di SATURNIA, note in tutto il mondo per la bellezza e il potere terapeutico delle proprie ...

Fuochi notTurni del Sacro Cuore in Alto Adige : morto un quindicenne : Un ragazzo di 15 anni era andato ad assistere ai tradizionali Fuochi notturni del Sacro Cuore in Alto Adige. Ma