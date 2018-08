Turismo | giro d’affari in Italia sfiora 132 mld euro in un anno

calcioweb.eu

(Di giovedì 9 agosto 2018) Milano, 9 ago. (AdnKronos) – Tra hotel, shopping, ‘tavola’ e intrattenimento, ild’affari nelle località turistichenei 132 miliardi diin un. Oltre il 70% dei volumi arriva dalle località lombarde, dal Lazio, dal Veneto, dalla Toscana e dall’Emilia Romagna. Piemonte in pole position invece per attrattività con 763 comuni e oltre 35mila imprese che gravitano attorno altra negozi, alloggi, ristoranti, intrattenimento. La Valle d’Aosta è la regione in cui crescono di più le imprese nelle località turistiche:+12,8% in 5 anni. Dal mare alla montagna, collina, laghi e terme, passando per le città d’arte fino alle località religiose, le mete prese di mira dai turistini e stranieri, che punteggiano la penisolana, sono in tutto 2.821, vale a dire un comune su tre in. Secondo la ...