Turchia - Gommone di migranti si ribalta | morti 7 bambini e 2 donne

Migranti - gommone affonda al largo Turchia : 9 morti - 7 sono bimbi : Sette bambini e due donne sono morti nel naufragio di un gommone carico di Migranti affonda to al largo della città turca di Kusadasi, nel Mar Egeo. Altri quattro Migranti sono stati tratti in salvo. ...

