Tuffi | Europei 2018 | trionfa Jack Laugher in una gara stellare dai 3 metri Grandioso

Europei - Tuffi : un buon Marsaglia arriva sesto - Laugher domina dai 3 metri : Lorenzo Marsaglia sesto nella finale degli Europei dal trampolino dai 3 metri vinta da Laugher di fronte al pubblico amico Lorenzo Marsaglia protagonista della finale degli Europei dal trampolino dai 3 metri. Il tuffatore italiano ha disputato un’ottima prestazione, fatto salvo l’ultimo tuffo nel quale ha perso la possibilità di posizionarsi tra i primi 5. Marsaglia ha chiuso sesto, in una finale d’altissimo livello. La ...

Tuffi - Europei 2018 : dalla piattaforma sincro maschile vince la Russia di Minibaev e Bondar. Bronzo all’Armenia! : Il programma degli Europei di Tuffi ha visto nel primo pomeriggio la finale della piattaforma sincro maschile da 10 metri: l’Italia si è ritirata a causa dell’infortunio di Mattia Placidi, e così nella lotta per il titolo si sono cimentate soltanto cinque coppie. Per il podio si sono infatti sfidate BieloRussia, Russia, Gran Bretagna, Germania ed Armenia. Dopo i Tuffi obbligatori Russia, Gran Bretagna e BieloRussia scavano un piccolo ...

Europei Tuffi - Marsaglia in finale : ANSA, - ROMA, 7 AGO - Lorenzo Marsaglia accede alla finale del trampolino da 3 metri agli Europei di tuffi di Glasgow. L'azzurro totalizza con 350,60 il decimo punteggio delle eliminatorie, passavano ...

LIVE Tuffi - Europei 2018 in DIRETTA : iniziano le finali pomeridiane : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei di Tuffi 2018. Dopo le emozioni dell’argento dal metro di Giovanni Tocci e del secondo posto di Noemi Batki dalla piattaforma, non senza un po’ di rammarico in quest’ultimo caso, oggi Tocci cerca di ripetersi anche dai tre metri. Una prova importante, considerato che questa specialità è olimpica e dunque i piazzamenti saranno importanti anche in ...

Tuffi - Europei 2018 : Lorenzo Marsaglia in finale dai tre metri. Giovanni Tocci prende zero ed è eliminato : Una qualifica in chiaroscuro per l’Italia nella prova maschile dai 3 metri agli Europei di Tuffi. Se da una parte si festeggia l’accesso alla finale di Lorenzo Marsaglia, dall’altra bisogna segnalare la clamorosa eliminazione di Giovanni Tocci, autore anche di un tuffo da zero punti. Prestazione altalenante di Marsaglia, che riesce comunque a chiudere al decimo posto con 350.60 punti e ad accedere di conseguenza alla finale. ...

Tuffi - Europei 2018 : giovedì 9 agosto. Orario d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli azzurri in gara : Quarta giornata degli Europei di Tuffi. Dopo l’argento dal metro, Giovanni Tocci cerca di ripetersi anche dai tre metri. Insieme a lui ci sarà anche Lorenzo Marsaglia, che va a caccia della seconda finale individuale. In programma anche la finale del sincro uomini dalla piattaforma, anche se la presenza di Vladimir Barbu e Mattia Placidi è ancora in dubbio, a causa dell’infortunio di Placidi. PROGRAMMA gare ore 10.30: Preliminari 3m ...

Europei - pioggia di medaglie per l'Italia da nuoto e Tuffi : Paltrinieri solo argento : Ancora una pioggia di medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto e tuffi di Glasgow, in Scozia, anche se manca il metallo più prezioso. Il più atteso di tutti era Gregorio Paltrinieri, chiamato a ...

Tuffi - Europei 2018 : Giovanni Tocci prova a ripetersi dai tre metri. Lorenzo Marsaglia a caccia della finale : Torna sul trampolino Giovanni Tocci agli Europei di Tuffi. Dopo il fantastico argento dal metro, il calabrese prova a ripetersi due metri più in alto. Proprio il risultato di ieri può lanciare il nativo di Cosenza verso una doppietta semplicemente fantastica. Questa è una gara che Tocci sta cercando di fare sua con il passare del tempo. Finora sono arrivati due sesti posti agli Europei, ma l’azzurro ha lasciato delle buone sensazioni dai ...

Europei nuoto - 3 argenti tra vasca e Tuffi. Bronzo nel fondo. Pellegrini 5^ nei 100 sl : Altra giornata di medaglie agli Europei di nuoto di Glasgow. La prima è il Bronzo conquistato da Rachele Bruni nella 5 km acque libere: l’azzurra è arrivata alle spalle dell’olandese Sharon Van Rouwendaal e della tedesca Leonie Antonia Beck. Poi a Edinburgo dalla piattaforma 10 metri dei tuffi è arrivato il primo argento: Noemi Batki con 315 punti ha chiuso dietro solamente di quattro lunghezze a Celine Maria Van Duijn, emulando così il ...

Tuffi - Europei 2018 : una ritrovata Noemi Batki è argento dalla piattaforma! Ma brucia la beffa olandese : Seconda finale odierna alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo nel programma degli Europei 2018 dei Tuffi e l’Italia può esultare per un argento di grande valore ottenuto da una grandiosa Noemi Batki dalla piattaforma. L’azzurra conquista la sua ottava medaglia in una rassegna continentale (sesta individuale), dimostrando di avere ancora nelle sue possibilità grandi risultati. E così i 315.00 punti sono da accogliere con il sorriso ...