huffingtonpost

: Trump, l'ambiente e la battaglia con la California - HuffPostItalia : Trump, l'ambiente e la battaglia con la California - sergioalesi : RT @bravimabasta: Trump ha legalizzato l'amianto. Ok, bel film. Quand'è che arriva Bat Man e lo fa sparire dalla Terra? -

(Di giovedì 9 agosto 2018) In queste ore gli Usa stanno facendo i conti con l'incendio più violento della storia della. Un inferno di fuoco ha distrutto 114.850 ettari di terreno (un'area grande come Los Angeles) con le autorità che immaginano almeno una settimana di lavoro per domarlo. La disastrosa vicenda ha spinto il Presidente americano ad attaccare lae le sue "pessime leggi ambientali". Il confronto tra il Presidente e lo stato orientale è a largo spettro.è deciso a rescindere i vincoli sulla protezione ambientale imposti da Obama per combattere il riscaldamento globale. Nel giro di una settimana sono stati annunciati due tagli: il congelamento delle direttive sull'inquinamento delle auto e lo stop al freno dei pesticidi per uso agricolo. Le nuove norme aprono un contenzioso con la giurisdizione di alcuni stati, tra cui appunto lache ha in ...