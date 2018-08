Trump alla conquista dello Spazio | il Pantagono lavora per creare un esercito spaziale

Hollywood vuole togliere la stella di Trump dalla Walk of Fame : Il mese scorso, un uomo ha preso a picconate la stella, vero simbolo di successo nel mondo dell'intrattenimento Usa. Nell'estate del 2016, un artista di strada aveva già inscatolato la stella ...

IRAN - DOMANI TORNANO LE SANZIONI USA/ Ultime notizie - Trump colpisce oro e auto : Rouhani parlerà alla nazione : IRAN, da DOMANI gli Usa imporranno nuove SANZIONI al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 19:25:00 GMT)

Stormy Daniels al Grande Fratello Vip Uk : 560 mila euro per 7 giorni alla pornostar che accusò Trump : Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, la pornostar nota per le accuse rivolte al presidente Usa Donald Trump, è pronta a volare in Gran Bretagna per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A rivelarlo sono i tabloid inglesi, che riportano anche il cachet stellare preteso (e ottenuto) dalla diva del porno: 560 mila euro per soli sette giorni di presenza nel cast del reality. Ma la sua partecipazione al programma è stata in forse fino ...

Dalla difesa alla Russia : se l'accordo Conte-Trump supera quello di governo : I pensatori della politica, diceva lo scrittore George Orwell, si dividono generalmente in due categorie: gli utopisti con la testa fra le nuvole, e i realisti con i piedi nel fango. Un modo per dire che anche un ...

Mercati in allarme : balzo dello spread e dazi di Trump affossano Piazza Affari : Milano, con i titoli bancari che vanno molto male, registra la peggiore performance d'europa. Il ministro toninelli esclude l'ipotesi della quotazioni in borsa di ferrovie -

Dazi alla Cina - il killer è Trump Ecco le aziende Usa che ucciderà : Finora per Wall Street “l’effetto-Trump” è stato ampiamente positiva, con un guadagno dell’indice S&P500 del 35% dall’elezione del novembre 2016 a oggi. Ma se scoppiasse davvero una guerra commerciale con la Cina la musica potrebbe cambiare rapidamente. Solo 62 tra le 500 aziende dell’S&P500 fatturano ogni anno oltre 158 miliardi di dollari; per nomi come Starbucks, Tesla, Boeing, Nike, Apple, ...

Trump riceve Conte alla Casa Bianca : «Migranti - l'Europa segua l'Italia». Ok a cabina regia sulla Libia : Con una calorosa stretta di mano il presidente americano Donald Trump ha accolto Giuseppe Conte alla Casa Bianca. «Sono molto d'accordo con quello che state facendo...

Intelligence Usa : “Corea del Nord produce nuovi missili”/ Ultime notizie - nuovo allarme dopo vertice Trump-Kim : Intelligence Usa, "Corea del Nord produce ancora nuovi missili intercontinentali". Ultime notizie, nuovo allarme dalla Casa Bianca dopo il vertice Trump-Kim Jong-un(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:18:00 GMT)

