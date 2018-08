Truffa Palermo “Mi sono fatta rompere le ossa per 500 euro | mi servivano per i miei

Palermo : fratture per Truffare assicurazioni - vittime consenzienti : Tra le tante truffe ideate per intascare i premi assicurativi, quella messa è in atto a Palermo è sicuramente una delle più orribili e agghiaccianti. Criminali senza scrupoli avrebbero frodato agenzie assicurative menomando le loro vittime che - pur di procurarsi poche centinaia di euro - accettavano di fratturarsi varie parti del corpo e trascorrere lunghi periodi con stampelle o in sedia a rotelle. L'avvio delle indagini Le indagini, che hanno ...

Palermo - la vittima dei Truffatori : “Ho quasi perso i sensi dal dolore”. E spunta un tariffario delle violenze : “In quei momenti ho sentito un fortissimo dolore al punto che ho perso quasi i sensi”: è quanto ha confessato una delle vittime delle due organizzazioni scoperte dalla Polizia a Palermo che mutilavano gli arti ai malcapitati per poi simulare incidenti stradali e truffare le assicurazioni. I pm di Palermo Alfredo Gagliardi e Daniele Sanzone e il procuratore aggiunto Salvatore De Luca che hanno disposto il fermo per undici ...

Palermo - Truffa alle assicurazioni : "800 euro per braccia e gambe spezzate con un trolley pieno di pietre" : Il tariffario delle violenze: fino a 1000 euro per tutti gli arti fratturati. Le vittime portate sul "luogo dell'incidente" è abbandonate lì in attesa di testimoni

Truffa Palermo : la storia di Hadry morto a 23 anni con le ossa spezzate è il caso zero. Gli inquirenti : "Circa 20 le vittime" : Della sua morte non si era accorto nessuno: sembrava un incidente stradale come tanti, avvenuto in una strada della periferia di Palermo, il 10 gennaio 2017. E invece dietro alla morte di Hadry Yakoub, un ragazzo tunisino di soli 23 anni, c'è una storia di violenza, Truffa e povertà. Il ragazzo non era stato investito: un'organizzazione criminale che si approfittava delle condizioni di indigenza o di difficoltà psichica di ...

Palermo - mutilavano arti per Truffare le assicurazioni : “Fagli trovare l’ambulanza e una sedia a rotelle”. Le intercettazioni : Undici persone sono state fermate, tra cui un’infermiera dell’ospedale Civico di Palermo e un perito assicurativo nell’ambito di un’operazione della Polizia coordinata dalla Procura di Palermo. Sono state scoperte due organizzazioni criminali che truffavano le assicurazioni. Reclutavano vittime, a cui fratturavano arti simulando incidenti stradali, tra soggetti ai margini della società, come tossicodipendenti, gente in ...