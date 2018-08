Trofeo dell' Adriatico e del Mar Ionio a Brindisi Terzo posto per i Vogatori Rémuri

Tennis : Fognini trionfa a Los Cobos - vince il Trofeo dell''Abierto Mexicano de Tenis Mifel' : Terzo titolo 2018 per Fabio Fognini. Il ligure si è infatti aggiudicato all'alba italiana il trofeo dell'"Abierto Mexicano de Tenis Mifel", torneo Atp che si è concluso sul cemento di Cabo del Mar, in ...

Vela. Gaia Busetta della Società Canottieri Marsala sul podio del Trofeo velico Techno293 : ... una delle principali protagoniste dello scenario velico italiano e mondiale per i continui successi e i trofei vinti, nota per essere stata l'unica atleta al mondo ad aver vinto 5 medaglie ...

Inter - il tifoso Molinari : 'Voglio portare il Trofeo dell'Open Championship a San Siro' : Francesco Molinari , entrato nella storia dello sport italiano vincendo l'Open Championship, golfista di fede Interista, risponde così, come riporta repubblica.it, ai complimenti dell'Inter per la sua vittoria nel Major : 'Dopo il trionfo ottenuto ...

Goia del Colle - Bari - - ad agostoTerza edizione del Palio delle Botti - Trofeo Città del Primitivo 2018 : Alle 17.30 riapriranno mercatini e aree a tema, le vie del paese riprenderanno ad animarsi con gli spettacoli itineranti e alle 18.15 partirà l'ultima replica del Corteo Storico cui seguiranno gli ...

Al Trofeo "RE FAJONE" vince Ivan Di Maio della polisportiva Isernia in 40'28'' - precedendo di pochi secondi Maurizio Di Sandro - Free ... : Domenica a S. Pietro Avellana , IS, , nella decima edizione della gara podistica denominata "Re Fajone", la Podistica S. Salvo ha trionfato nella speciale classifica per gruppi, battendo l'Atletica ...

Vela - il 14 ed il 15 luglio in scena il Trofeo Armatore dell’anno : La “nuova” Coppa Italia piace ai Club, l’appuntamento con l aprova valida per il Trofeo Armatore dell’anno La Coppa Italia 2018, prova valida per il Trofeo Armatore dell’anno, organizzata dall’Unione Vela d’Altura Italiana e dal Circolo Nautico Riva di Traiano, sta riscuotendo un grande interesse da parte degli armatori e soprattutto il format della nuova Coppa Italia per Club – Trofeo ENWAY sta trovando molti ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Ilaria Cusinato centra il record italiano nei 200 misti. Grande prestazione dell’azzurra : La vasca del Foro Italico, a Roma, esalta ancora una volta Ilaria Cusinato. La mistista azzurra, dopo la prestazione superba dei 400 misti di ieri, era attesa ad un Grande crono nella gara odierna ed il tempo finale non ha deluso. L’azzurra ha ottenuto, infatti, il primato italiano in 2’10″92, bravissima a distribuire lo sforzo nei quattro stili, e ad ottenere un tempo inferiore al 2’11″25 di Alessia Filippi, che ...

Vela – 40° Trofeo Danesi : la carica della 127 a Gargnano-Lago di Garda : A Gargnano-Lago di Garda il 40° Trofeo Danesi, la carica della 127 Una flotta di 127 concorrenti per il Trofeo Antonio Danesi, il tradizionale appuntamento del Circolo Vela Gargnano, riservato agli Under 15 del piccolo Optimist, suddivisi nelle categorie Junior e Cadetti. Alla fine si contano 6 regate, tutte molto combattute, in acqua ed anche a terra con proteste e ricorsi, tutti risolti dal grande lavoro del comitati di gara guidato da ...

Volley – Kinderiadi-Trofeo delle Regioni 2018 : i vincitori di Chieti : Kinderiadi – Trofeo delle Regioni 2018: a Chieti trionfano i ragazzi della Lombardia e le ragazze del Lazio La Lombardia maschile è campione d’Italia. Va alla selezione allenata da Oreste Vacondio la finale giocata questa mattina nello splendido impianto del PalaTricalle di Chieti, tra una cornice di pubblico degna della migliore pallavolo grazie alle migliaia di presenze sugli spalti. È finito 3-0 (25-13,25-22,25-19) in poco meno di ...

Trofeo dell'Amicizia di Nizza - le Azzurre convocate e il programma del raduno : Giorgio Basket, Chiara Mastrototaro , 2003, A, Pink Sport Time, Ndack Mbengue , 2003, A, F. Don Felice Colleoni, Federica Merisio , 2003, P, Geas Basket, Sara Ronchi , 2003, A, Geas Basket, Linda ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2018 : Adam Peaty e Sarah Sjoestroem guidano la truppa delle stelle internazionali : Dal 29 giugno al 1° luglio la piscina più bella del mondo, del Foro Italico a Roma, sarà teatro di sfide interessanti nel 55° Trofeo Settecolli. Come al solito, l’attesa per questo evento è sempre molto sentita dagli appassionati, che non vedono l’ora di godersi lo spettacolo. Ci sarà la Nazionale italiana rappresentata dagli atleti più forti, si pensi a Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini, Fabio Scozzoli e Simona Quadarella. ...

ATP Halle – Federer si inchina - Coric alza il Trofeo al fianco della splendida Eva Herzigova : le foto più belle della finale [GALLERY] : Grandi emozioni nella finale dell’ATP di Halle fra Roger Federer e Borna Coric: ecco gli scatti più belli del match Epilogo clamoroso nella finale dell’ATP di Halle. Roger Federer, favoritissimo per la vittoria finale è stato sconfitto al terzo set dal giovane Borna Coric. Nella nostra gallery le foto più belle della finale del torneo tedesco. L'articolo ATP Halle – Federer si inchina, Coric alza il trofeo al ...

Volley – Kinderiadi-Trofeo delle Regioni : tutto pronto per la 35ª edizione : Kinderiadi – Trofeo delle Regioni: lunedì a Pescara il via ufficiale della 35a edizione È tutto pronto per il via alle Kinderiadi – Trofeo delle Regioni. Lunedì la cerimonia di apertura della manifestazione segnerà l’inizio ufficiale della trentacinquesima edizione del grande evento di pallavolo giovanile, che per la prima volta sbarca in Abruzzo. L’appuntamento è alle 18 circa, quando le rappresentative si ritroveranno nella zona ...

Beach Volley – Trofeo delle Province : secondo posto per la coppia Millenium Sala-Marelli : Beach: l’inedita coppia Millenium Sala-Marelli seconda al Trofeo delle Province. Entusiasmo in casa Millenium per l’ottimo risultato del duo Sala-Marelli, alla prima volta sulla sabbia e team rivelazione del torneo, che si giocano alla grande una finale tutta bresciana Si è chiusa domenica a Cellatica l’edizione 2018 del Trofeo delle Province, il torneo giovanile di Beach Volley organizzato come ogni anno dal Comitato Regionale ...