Triplo oro azzurro agli Europei di nuoto | Codia nei 100 farfalla | Panziera nei 200 dorso

Triplo oro azzurro agli Europei di nuoto : Codia nei 100 farfalla - Panziera i 200 dorso - terza medaglia per Quadarella nei 400 stile libero : Nella giornata conclusiva degli Europei di nuoto di Glasgow arrivano ancora due ori per i colori italiani: Piero Codia ha vinto a sorpresa la medaglia d’oro nei 100 stile libero agli Europei di nuoto di Glasgow con il tempo di 50.64, record italiano e dei campionati. Argento per il francese Mehdy Metella in 51.24 e bronzo per il britannico James Gu...