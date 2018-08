Tripletta Italia a europei nuoto | Codia | Panziera e Quadarella d’oro

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 2-3. Ruiz - autore di una Tripletta - beffa gli azzurrini in pieno recupero : Si conclude con una beffa il torneo di Calcio per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo: la nostra selezione under 18 è stata battuta dai pari età della Spagna per 2-3, subendo il gol decisivo nel quinto minuto di recupero della ripresa. Oro agli iberici, argento agli azzurrini, bronzo al Marocco, che nella finale per il terzo posto batte la Grecia ai rigori per 7-6. Nel primo tempo la Spagna parte bene, ma l’Italia va in vantaggio al ...