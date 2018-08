Tria non si impunta sugli 80 euro

Valentino Rossi - GP AusTria 2018 : “Non è la pista preferita - sempre fatto fatica. Obiettivo lottare per il podio” : Valentino Rossi è pronto per affrontare il GP di Austria 2018 che si disputerà nel weekend ma il Dottore, dopo il quarto posto strappato a Brno, non è molto fiducioso per l’appuntamento sul tracciato del Red Bull Ring. La pista non sembra infatti congeniale alle caratteristiche della sua Yamaha e il centauro di Tavullia teme di non potere lottare per un traguardo di lusso. Lo stesso team director Massimo Meregalli ha dichiarato che ...

Servono politiche indusTriali - non (sedicenti) capitani d’indusTria : In un Paese come il nostro – familistico-mammista – il crescente smarrimento di questi anni di inarrestabile scivolamento nel declino si è tradotto, dal punto di vista psicologico, in una grave tendenza all’infantilizzazione. Ossia – da un lato – l’attesa spasmodica di manne dal cielo, dall’altro la ricerca di “uomini forti” purchessia, che garantiscano a muso duro e petto in fuori (e pugno sbattuto sul tavolo) il rapido scioglimento dei ...

Tria : 'Calo debito non si discute - ma peggiorano crescita e deficit' : L'unico in grado di rassicurare i mercati è il ministro dell'economia Giovanni Tria che, nel corso di un'intervista al Sole 24 Ore secondo cui non c'è una fuga dai titoli italiani, ma piuttosto di ...

MotoGp - Petrucci contento ma non troppo : “non ho sbagliato niente - ma non è bastato. Podio? Ci riprovo in AusTria” : Il pilota ternano ha chiuso al sesto posto il Gp di Brno, fallendo l’obiettivo della top five espresso prima di scendere in pista L’obiettivo era la top five, Danilo Petrucci si è fermato però solo al sesto posto. Più veloci i piloti davanti a lui per provare ad impensierirli, nonostante una condotta di gara perfetta. AFP/LaPresse Il ternano mastica amaro, ma prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: “avevo detto ...

Pensioni - avanti tutta di Salvini nella LdB 2019 ma Tria non le menziona : Arrivano messaggi positivi dal Governo Conte, al termine del vertice a cui hanno partecipato i ministri Di Maio, Salvini, Tria e Savona, in vista della programmazione economica per la prossima Legge di Bilancio 2019 [VIDEO]. Il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha espresso la propria soddisfazione sulle proposte riguardanti il quadro programmatico, oltre all'avvio delle riforme. Il fatto è che il ministro, in tema di riforme, ha parlato di ...

"Zero politiche indusTriali. Così non riparte la manifattura" : Mentre la politica discute di quota cento e di superamento della riforma Fornero, le parti sociali hanno mostrato capacità di trovare soluzioni che accontentano tutti'. Un modello esportabile? 'Sì, ...

Vertice sulla manovra di bilancio - Conte e Tria confermano flat tax e reddito di cittadinanza ma non dicono come troveranno i soldi : ... reddito di cittadinanza, in una legge di bilancio che deve fare i conti con un'economia in rallentamento e un deficit pubblico in crescita. Il quesito, in termini concreti, è rappresentato dalle ...

Da Tria un avvertimento a Lega e M5S : "Non si può scherzare con lo spread" : Una fiammata che intimorisce il ministro dell'Economia Giovanni Tria ma che gli consente anche di avere un'arma in mano durante il confronto con i partiti della maggioranza. Sono presenti il premier ...

Enorme rogo in capannone indusTriale a Pietrasanta - Comune : “Chiudete le finestre” : L'Enorme incendio che ha colpito un'azienda di attrezzature edili ha fatto innalzare una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Chiusa per quasi due chilometri l'Aurelia che attraversa la zona dell'incendio mentre Comune e asl hanno invitato la popolazione a rimanere chiusa i casa.Continua a leggere

Tra illusTriazioni e storie. Tempestina : un libro di qualità che non è mai invecchiato. : Albi pescati dai cataloghi di tutto il mondo, nuovi o, come nel caso di Tempestina , con qualche anno in più, animati dalla convinzione, come si legge nella presentazione della casa editrice, che "un ...

C'è posta per Tria : i mercati non vogliono la "manovra Di Maio" : Roma I mercati ieri hanno dato un altro piccolo segnale negativo all'Italia. L'asta di Bot semestrali riservata agli operatori specialisti è stata caratterizzata da richieste inferiori all'offerta. In particolare, sono stati aggiudicati solo il 75% dei 600 milioni messi a disposizione, cioè 450 milioni. Considerato che nell'elenco specialisti del Tesoro ci sono solo tre istituti italiani (Banca Imi del gruppo Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte ...

Oltre i capannoni - per il Nordest è tempo di IndusTria 4.0 : Per Giancarlo Corò, direttore del Centro inter-dipartimentale SELISI della Ca' Foscari di Venezia, «il principale punto di forza dell'economia veneta è la varietà delle specializzazioni. Non dovremo ...

Nuoto - Trials Usa 2018. Kathleen Baker da urlo : record del mondo nei 100 dorso! King - Murphy e Andrew non si fermano : Ha fatto la storia, sfiorando la leggenda, Kathleen Baker, nuova campionessa statunitense dei 100 dorso ma soprattutto nuova primatista mondiale con 58″00. Argento a Rio dietro a Katinka Hosszu, argento a Budapest alle spalle della ormai ex primatista mondiale, la canadese Kylie Masse, Kathleen Baker ha svestito nella notte italiani i panni della seconda di lusso ed ha nuotato i 100 dorso più veloci di sempre, toccando ai 50 in 27″90 ...

