Trevi nel comitato della Marcia Perugia-Assisi

Treviso - piromane di via Pinelli arrestato in flagranza/ Ultime notizie video : stanotte il sesto “attacco” : Treviso, piromane di via Pinelli arrestato in flagranza, video. stanotte il sesto “attacco”, otto in tutto i mezzi dati alle fiamme. Ultime notizie: non ha spiegato il motivo del suo gesto(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 11:50:00 GMT)

Maltempo : assessore Veneto - nel Trevigiano situazione sotto controllo : Treviso, 17 lug. (AdnKronos) – Anche l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, per registrare la situazione in tempo reale, si è recato in sopralluogo la scorsa notte in diversi siti travolti dalla bomba d’acqua che ha colpito il trevigiano dal tardo pomeriggio di ieri. ‘Personalmente ‘ fa presente Bottacin – mi sono recato prima a Cornuda, dove ho potuto constatare che diverse ...

Maltempo - nel Trevigiano esonda fiume : 11.37 Forti disagi nel Trevigiano dopo il violentissimo temporale che si è abbattuto ieri sera sui comuni di Cornuda, Pederobba, Monfumo, Maser. I vigili del fuoco sono impegnati nel comune di Cornuda (Treviso) per l'esondazione di acqua e fango del canale Rubianco e altre squadre stanno operando per il prosciugamento di taverne, scantinati e rimesse allagate. Sono circa 40 le richieste d'intervento in corso nei tre comuni.

Maltempo ed esondazioni nel Trevigiano : danni e disagi a Cornuda - Pederobba - Monfumo e Maser [VIDEO] : Ondata di Maltempo ieri sera nel Trevigiano: un violento temporale ha interessato i Comuni di Maser, Cornuda, Pederobba, Monfumo. I vigili del fuoco sono impegnati da oltre 12 ore nel Comune di Cornuda (Treviso) per l’esondazione del canale Rubianco. I pompieri stanno operando con circa 20 operatori suddivisi in diverse squadre per il prosciugamento di taverne, scantinati e rimesse. Una quarantina le richieste d’intervento in ...

Laghi aumentati - nel Trevigiano il paesaggio diventa fantastico con lo smartphone : Il risultato è un'opera articolata in cinque animazioni, una scoperta di cinque universi paralleli che attraverso il portale dello smartphone fanno capolino nel nostro mondo. Il progetto 'Laghi ...

Treviso - schianto nella notte : muore un ragazzo di 19 anni : Elia Cavarzan, 19 anni, si è schiantato mentre era alla guida della sua Polo: per lui non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Aida Nizar : dopo la Fontana di Trevi - bagno nella fontana di Piazza Navona VIDEO : Aida Nizar del Grande Fratello: prima il bagno nella fontana di Trevi, adesso in quella di Piazza Navona Aida Nizar è una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso. Non sono passate molte settimane da quando la spagnola si è beccata una multa per aver fatto il bagno nella fontana di Trevi […] L'articolo Aida Nizar: dopo la fontana di Trevi, bagno nella fontana di Piazza Navona VIDEO ...

Qualificazioni Wimbledon 2018 : Chiesa - Pieri e Trevisan superano il primo turno nel tabellone femminile : Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Jessica Pieri hanno esordito positivamente nelle Qualificazioni femminili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sull’erba di Roehampton, a Londra. Sconfitta invece per l’altra italiana Jasmine Paolini. La Trevisan ha piegato in due set (6-2 6-3) la belga Maryna Zanevaska in un incontro gestito in maniera convincente dalla nostra portacolori. Superiore sia da fondo che nel gioco di volo, ...

Stadio di Roma - nel patto Lanzalone-Parnasi la consulenza al consigliere Pd di Treviglio : Dopo i contributi all'associazione filo leghista, dalle carte dell'inchiesta sul presunto giro di tangenti legato al nuovo Stadio di Roma , spunta il nome del dem Stefano Sonzogni, noto avvocato e ...

Veneto - Vicenza e Treviso al voto : il Pd rischia di perdere le ultime trincee. Nella città di Gentilini (ri)soffia il vento leghista : A Vicenza il fisico Otello Dalla Rosa e a Treviso l’avvocato Giovanni Manildo prova l’impresa: far resistere due puntini rossi sulla mappa della politica veneta. Domenica si rinnovano i consigli comunali dei due capoluoghi di provincia che attuale sono in mano al centrosinistra. A Vicenza il Pd ha governato per due mandati con Achille Variati. A Treviso cinque anni fa al candidato Manildo era riuscito il colpaccio di infrangere il ...