Trenord | annuncio razzista con altoparlante | la ‘capotreno’ rischia licenziamento

: Annuncio shock sul treno, 'Zingari scendete avete rotto'. A bordo di convoglio #Trenord. Individuata la dipendente… - Agenzia_Ansa : Annuncio shock sul treno, 'Zingari scendete avete rotto'. A bordo di convoglio #Trenord. Individuata la dipendente… - fattoquotidiano : Trenord, l’annuncio all’altoparlante del treno: “Zingari scendete, avete rotto i c…” La società avvia inchiesta int… - SkyTG24 : Annuncio choc sul treno Milano Cremona: Zingari e molestatori scendete -

(Di giovedì 9 agosto 2018) E’ stata individuata l’autrice dell’discriminatorio econtro gli zingari durante il tragitto sul convogliotra Milano e Mantova. Si tratterebbe della Capotreno. La donnadi essere licenziata in tronco dasulla dipendente: “Comportamento grave e inqualificabile” A raccontare i fatti circa il clamorosodurante il percorso del convoglio è stato un giovane ricercatore di Cremona che si reca a Milano tutti giorni per lavoro. L’uomo racconta che una voce femminile ha pronunciato attraverso l’del vagone la seguente frase: “I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete rotto i coglioni”. Molti passeggeri presenti sul convoglio, sentendo la frase discriminatoria e ...