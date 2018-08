Treno investe famiglia | operata nella notte la madre dei due bambini morti

Treno investe famiglia - operata nella notte la madre dei due bimbi morti : REGGIO CALABRIA - Restano molto gravi le condizioni di Simona D'Allacqua, la donna di 49 anni investita ieri pomeriggio a Brancaleone da un Treno regionale mentre attraversava i binari per andare...

Tragedia in Calabria - Treno investe famiglia : la bimba era sfuggita alla madre ed è stata travolta insieme al fratello - la donna è in terapia intensiva : Tragedia in Calabria dove due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico S.D.A.. I medici del Grande Ospedale ...

Treno investe intera famiglia - Codacons : 'Linea vecchia' : I soldi si investono soltanto nell'alta velocità - continua Di Lieto - mentre le tratte Calabresi, considerate da terzo mondo, continuano a rimanere dimenticare, esattamente come le descrivere mezzo ...

