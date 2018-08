Treno carico di rifiuti diretto in Austria fermo da due mesi a Roma | la

Austria - deraglia Treno carico di bambini/ Ultime notizie - video : 26 feriti - 3 sono gravi : mistero su cause : Austria , incidente ferroviario a Voellerndorf. Ultime notizie : treno deraglia to, molti bimbi a bordo. L'episodio si è verificato questa mattina alle ore 7:00: molte persone coinvolte(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 13:53:00 GMT)

Austria - deragliato Treno carico di scolari : Intorno alle ore 7:15 di questa mattina un treno è deragliato a Voellerndorf, in Austria. All'interno del convoglio c'erano, secondo le stime delle autorità, almeno 80 passeggeri, molti dei quali in età scolare. Complessivamente si parla di 30 feriti già soccorsi, tra i quali 2 in gravi condizioni. Altre due persone sono invece ancora a bordo del treno, sul quale stanno lavorando i vigili del fuoco per liberarle dalle lamiere. Le loro ...