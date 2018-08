Treno bloccato alle porte di Santhià | il passaggio a livello non si abbassa

Treno bloccato per un guasto : 400 passeggeri per ore senza aria condizionata alle porte di Roma : Riattivato su un solo binario, a senso unico alternato, il traffico ferroviario fra Roma Termini e Campoleone. Su questa linea circa 400 passeggeri sono stati bloccati per 4 ore vicino alla stazione ...

Treno bloccato per un guasto : 400 passeggeri per 4 ore senza aria condizionata alle porte di Roma : Riattivato su un solo binario, a senso unico alternato, il traffico ferroviario fra Roma Termini e Campoleone. Su questa linea circa 400 passeggeri sono stati bloccati per 4 ore vicino alla stazione ...

Treno bloccato per 5 ore in galleria : l'odissea notturna dei passeggeri a bordo del convoglio : Un calvario durato quasi cinque ore quello dei passeggeri del Treno Italia 9989 in viaggio da Milano a Roma che ieri sera, intorno alle 21, si è fermato in una galleria nei pressi di Capena, alle porte della capitale. I 400 passeggeri a bordo...

Treno Italo bloccato per cinque ore in galleria alle porte di Roma : Odissea notturna per i passeggeri di un Treno Italo proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il convoglio , 9989, , a causa di un guasto, è rimasto bloccato per cinque ore al buio in una galleria ...

Piacenza - selfie con donna appena investita da un Treno : bloccato dalla polizia : Piacenza, selfie con donna appena investita da un treno: bloccato dalla polizia Piacenza, selfie con donna appena investita da un treno: bloccato dalla polizia Continua a leggere L'articolo Piacenza, selfie con donna appena investita da un treno: bloccato dalla polizia proviene da NewsGo.

Piacenza - selfie con donna appena investita da un Treno : bloccato dalla polizia : Piacenza, selfie con donna appena investita da un treno: bloccato dalla polizia Piacenza, selfie con donna appena investita da un treno: bloccato dalla polizia Continua a leggere L'articolo Piacenza, selfie con donna appena investita da un treno: bloccato dalla polizia proviene da NewsGo.

Piacenza - selfie con donna appena investita da Treno : giovane bloccato : Ha pensato bene di farsi un selfie con sullo sfondo una donna appena investita da un treno e riversa sui binari. Protagonista della vicenda, avvenuta alla stazione di Piacenza, un giovane che...

PIACENZA - SI FA SELFIE DAVANTI A DONNA APPENA INVESTITA DA Treno/ Foto - bloccato ma nessun reato configurabile : PIACENZA, DONNA sotto TRENO: si fa un SELFIE con la ferita. Foto, ragazzo si Fotografava con la V di vittoria. E' accaduto lo scorso 26 maggio, Polfer obbliga il giovane a cancellare tutto(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 19:02:00 GMT)

Piacenza - selfie con donna appena investita da Treno : giovane bloccato : Ha pensato bene di farsi un selfie con sullo sfondo una donna appena investita da un treno e riversa sui binari. Protagonista della vicenda, avvenuta alla stazione di Piacenza, un giovane che...

Piacenza - selfie con donna investita da Treno : giovane bloccato : Si è fatto un selfie con sullo sfondo una donna appena investita da un treno e riversa sui binari. Protagonista della vicenda, avvenuta alla stazione di Piacenza , un giovane che è stato immortalato ...