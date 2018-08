Treccine e sorriso smagliante – Luminosa Bogliolo | l’ostacolista che ha fatto breccia nel

sportfair

(Di giovedì 9 agosto 2018), l’ostacolista azzurra che hainnamorare tutti i tifosi italiani Giovane, tenace e bella:hanel cuore degli italiani grazie alla sua partecipazione agli Europei di atletica di Berlino 2018. L’azzurra è rimasta fuori dalla finale dei 100 metri ad ostacoli, ma il suoè rimasto bene impresso e, sicuramente riuscirà a regalare emozioni nel futuro roseo che l’aspetta. Appena 23enne, nata in provincia di Savoia,ha iniziato a praticare atletica leggera a 13 anni. 10 anni di sudore, fatica e duro lavoro per l’ostacolista, arrivata adesso nelle competizioni ‘che contano’. Nonostante il look sbarazzino con le suee l’aspetto da ragazzina,ha talento e tenacia da vendere e siamo sicuri che sentiremo ancora parlare di lei.L'articolo...