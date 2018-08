Tre alpinisti torinesi dispersi sul versante francese del Bianco | una guida alpina con

Tre italiani dispersi sul versante francese del Bianco. Austria - morti 3 alpinisti : Aosta - Tre alpinisti italiani di circa 30 anni sono dispersi sul versante francese del monte Bianco: sono un militare della guardia di Finanza di Bardonecchia , il fratello e una donna che era con ...

Francia : Tre alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dispersi Tre alpinisti italiani sul versante francese del Monte Bianco : Tre alpinisti italiani, due uomini e una donna, sono stati dati per Dispersi sul versante francese del Monte Bianco. Lo riporta Franceinfo, riferendo che le autorita' di Chamonix sono state allertate dai colleghi italiani. I tre, partiti ieri mattina per la vetta, sarebbero dovuti tornare in serata ma di loro non si e' avuta piu' notizia. Le ricerche, avviate oggi, non hanno dato finora alcun esito ...

Monte Bianco - dispersi Tre alpinisti italiani - : Si tratterebbe di due uomini e una donna di circa 30 anni. L'ultima volta sono stati avvistati a Chamonix intorno alle 7.30 del 7 agosto. Le ricerche della gendarmeria francese non hanno ancora dato ...

Monte Bianco - dispersi Tre alpinisti italiani : Monte Bianco, dispersi tre alpinisti italiani Si tratterebbe di due uomini e una donna di circa 30 anni. L'ultima volta sono stati avvistati a Chamonix intorno alle 7.30 del 7 agosto. Le ricerche della gendarmeria francese non hanno ancora dato alcun esito Parole chiave: ...

Austria - Tre alpinisti morti in due incidenti : Una cordata è precipitata sul Wilden Kaiser, causando due vittime. Un terzo scalatore è morto sulla vetta del Westliche Karwendelspitze

Austria - due incidenti in montagna nel Tirolo : morti Tre alpinisti : Tre alpinisti sono morti in due incidenti in montagna nel Tirolo Austriaco. Due scalatori sono precipitati mentre affrontavano la via del Kopftoerlgrat, sull'Ellmauer Halt. Un secondo incidente è ...

Monte Bianco - precipita cordata : morti Tre alpinisti/ Ultime notizie : prolungato il divieto di ascesa : Monte Bianco, precipita cordata: morti tre alpinisti. Intanto è stato prolungato il divieto di ascesa fino al 15 agosto. Le Ultime notizie sulla tragedia avvenuta sul versante francese(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:13:00 GMT)

Cervino - morti due alpinisti precipitati per olTre mille metri : Cervino, morti due alpinisti precipitati per oltre mille metri L'incidente è avvenuto a quota 4.400 metri di altitudine. Un testimone ha visto i due uomini cadere e ha allertato il soccorso alpino valdostano. I corpi sono stati recuperati e trasportati a Breuil-Cervinia Parole chiave: ...

Cervino - morti due alpinisti precipitati per olTre mille metri - : L'incidente è avvenuto a quota 4.400 metri di altitudine. Un testimone ha visto i due uomini cadere e ha allertato il soccorso alpino valdostano. I corpi sono stati recuperati e trasportati a Breuil-...

Cadono per olTre mille metri : due alpinisti perdono la vita sul Cervino : Per questo motivo, miglaiaia di persone si recano ogni anno sulla montagna, desiderosi di scalarla e poter vedere il mondo dall'alto. Qualche volta, però, il luogo diviene una trappola mortale. Come ...

Precipitano per olTre mille metri dal Cervino : morti due alpinisti : Tragedia sul Cervino. Due alpinisti sono morti questa mattina dopo essere precipitati per più di mille metri lungo la parete Sud del Cervino. L'incidente è avvenuto alle ore 12, a quota 4.400...

Cervino - precipitano per olTre mille metri : morti due alpinisti : Un altro tributo di sangue alla montagna: due alpinisti sono morti precipitando lungo la parete Sud del Cervino . L'incidente è avvenuto alle 12, a quota 4.400 metri. I due alpinisti, in cordata, ...

Val d’Aosta. Alpinisti colpiti da un fulmine menTre scendono dal Cervino : uno muore : Quattro Alpinisti ucraini sono rimasti bloccati a oltre 3mila metri di quota, sopra il rifugio Oriondé, in Valtournenche. La vittima è una donna, colpita mentre scendeva dalla cresta del Pic Tyndall, tra Italia e Svizzera.Continua a leggere