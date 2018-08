Travolti da un treno nel Reggino | la madre ha inseguito i figli sui binari per tentare di

Reggio Calabria - morti due bambini Travolti da treno/ Ultime notizie Brancaleone - sfuggiti alla madre : è grave : Brancaleone, treno investe famiglia su binari: morti 2 bambini. Ultime notizie Reggio Calabria: la madre versa in gravi condizioni, mezzo fermo in attesa del magistrato(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 11:26:00 GMT)

Andavano al mare nel Reggino - Travolti da treno : morti 2 bimbi - gravissima la madre : Due bambini sono morti sul colpo dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari per raggiungere il mare insieme alla madre a Brancaleone. I due bambini, un maschio e una femmina, avevano 12 e 6 anni. Vivevano a Milano, erano in Calabria in vacanza.

“Non ce l’hanno fatta”. Travolti dal treno - l’orribile morte di due bambini piccoli : Una notizia terribile, arrivata in una settimana davvero maledetta che ha visto l’Italia fermarsi prima per i tanti incidenti occorsi lungo le strade e poi per la drammatica esplosione di un mezzo pesante avvenuta a Bologna, conseguenza di uno scontro che ha visto il tir con a bordo materiale esplosivo saltare letteralmente in aria. Ora, purtroppo, l’ennesimo dramma, particolarmente toccante: due bambini sono infatti morti ...

