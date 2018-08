Trasporti Roma | dal 30 agosto cantieri su ferrovia Roma-Formia Nettuno

Roma : Trasporti - Roma-Lido al lavoro per stazioni Torrino e Giardino : Roma – Torna all’attenzione del Campidoglio la realizzazione sulla ferrovia Roma-Lido delle stazioni Torrino-Mezzocammino, fra Tor di Valle e Vitinia, e Giardino di Roma, fra Vitinia e Casal Bernocchi. La questione e’ arrivata oggi sul tavolo delle commissioni capitolina Urbanistica e Mobilita’, che si sono riunite in seduta congiunta nella sede del dipartimento Pau di via del Turismo. Alla riunione hanno partecipato gli ...

Roma : Trasporti - al via iter regolamento risciò - multe e sequestri per abusivi : Roma – multe e sequestri per i riscio’ abusivi, mentre quelli regolari potranno circolare solo in determinate zone della citta’ e in numero limitato, criteri che verranno successivamente stabiliti dalla Giunta, con autorizzazioni assegnate secondo una graduatoria con validita’ di 8 anni. Comincia a prendere forma il regolamento capitolino per la disciplina del servizio di noleggio con conducente a mezzo di velocipedi a ...

Roma - Trasporti - bus senz'aria condizionata : cresce la rabbia e aumentano i malori : Proseguono le polemiche di queste ultime settimane sul trasporto pubblico della Capitale che a volte hanno portato a veri e propri scontri tra passeggeri, conducenti e macchinisti. Al centro della ...

Figliomeni-Rollero (FI) : Roma - situazione Trasporti è da terzo mondo : Roma – “Corse ogni quindici, trenta minuti, vagoni da carro bestiame, banchine affollate e un caldo asfissiante. Questo e’ il quadro disarmante offerto dalle linee della metropolitana di Roma. Mentre la sindaca di Roma Virginia Raggi parla di interventi di manutenzione alle linee tranviarie. Per non parlare di autobus super affollati e aria condizionata inesistente. La verita’ e’ che il trasporto pubblico e’ ...

Roma : Trasporti - al via lavori binari Porta Maggiore : Roma – A Roma si apriranno domani i lavori a Porta Maggiore per il rinnovamento dei binari del tram. I cantieri sul grande spiazzo causeranno la deviazione della viabilita’ privata e la sostituzione delle line tranviarie con autobus. Dunque per il mese di agosto i tram, con modalita’ diverse a seconda delle linee, faranno posto ai lavori di riqualificazione dei binari a Porta Maggiore e saranno sostituiti dai bus. La ...

Roma. Trasporti : nuovi binari a Porta Maggiore : “Dopo 35 anni la città avrà nuovi binari a Porta Maggiore, nodo strategico per la viabilità di Roma. Un altro

Come raggiungere il concerto di Laura Pausini a Roma con lo sciopero dei Trasporti : orari e fasce garantite : Il concerto di Laura Pausini a Roma sarà messo a dura prova dallo sciopero dei trasporti indetto per il 21 luglio e che si prolungherà fino alle 21 della giornata successiva. Incroceranno le braccia i lavoratori dei treni gestiti da Trenitalia, Trenord e Italo, oltre alla compagnia di volo low cost Vueling e quella italiana Blue Panorama. Il 22 e 23 luglio è invece previsto lo sciopero del personale autostradale. Lo sciopero dei treni di ...

Roma : piano Trasporti per eventi fine settimana : Roma – A Roma domani, al Circo Massimo, dalle 21,30, e’ in programma il concerto di Roger Waters. Gia’ chiuse al traffico via dei Cerchi, tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro, e via dell’Ara Massima di Ercole, fra via del Circo Massimo e via dei Cerchi, in direzione di via dei Cerchi. Da domani alle 5 di domenica saranno vietate alla circolazione anche via del Circo Massimo, da viale Aventino a via Ara Massima ...

Roma - traffico in tilt per lo sciopero dei Trasporti : code sul Gra : traffico in tilt sul raccordo anulare di Roma anche per lo sciopero dei trasporti. Sul Grande Raccordo Anulare - fa sapere Astral Infomobilità - code dalla Nomentana alla Roma-Fiumicino; in esterna ...

Roma : Trasporti - incontro Toninelli-Raggi su Tpl : Sul tavolo la ‘cura del ferro’ e ferrovie ex concesse Roma – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha incontrato al Mit la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Nel corso del tavolo sono stati affrontati diversi temi legati al rilancio del Trasporto pubblico locale. A partire dall’ammodernamento delle sue infrastrutture: dalle linee metro alla ‘cura del ferro’, dai nuovi tracciati tramviari fino alle ferrovie ...

Roma - esplosione Metro B Policlinico : falso allarme bomba/ Giornata nera per i Trasporti : Atac sotto accusa : Metro Roma, esplosione sulla Linea B: allarme bomba ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione Policlinico(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:48:00 GMT)

SCIOPERO Trasporti ATAC A ROMA/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Lo sciopero non blocca i Trasporti a Roma ma i guasti sì : Sono le 8.30 circa quando un treno perde potenza e si ferma in un tunnel, tra la stazione di Bologna e Policlinico, sulla linea B della metropolitana di Roma. Sul posto arriva una squadra di vigili del fuoco, del personale del Nucleo Biologico Chimico Radiologico, un carro autoprotettori dei vigili

Raggi : su Trasporti e rifiuti Zingaretti non è amico di Roma : "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma". Così il sindaco Virginia Raggi parlando del presidente della Regione Lazio. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo - spiega - ma se non ...