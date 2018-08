Tragedia della A14 a Bologna | il comandante dei Vigili del Fuoco | “Situazione stabile”

Mattarella ricorda Marcinelle : Tragedia parte indelebile della memoria del nostro Paese : Teleborsa, - L'8 agosto del 1956, duecentosessantadue lavoratori perdevano la vita in quell'episodio passato alla storia come il "disastro di Marcinelle" . Di questi, ben centotrentasei erano migranti ...

Mattarella ricorda Marcinelle : "Tragedia parte indelebile della memoria del nostro Paese" : L'8 agosto del 1956, duecentosessantadue lavoratori perdevano la vita in quell'episodio passato alla storia come il "disastro di Marcinelle" . Di questi, ben centotrentasei erano migranti italiani, ...

Va al concerto della figlia per farle una sorpresa ma accade la Tragedia. È successo tutto a Livorno : E poi accadono cose che non potresti mai immaginare nella vita e in un momento tutto si trasforma da gioia a incubo. Non avrebbe dovuto neppure esserci a quel concerto Roberto Salsedo, un livornese di 68 anni: tuttavia aveva deciso di mimetizzarsi tra la folla, visto che a esibirsi sarebbe stata sua figlia Martina per la kermesse di Effetto Venezia e aveva pensato all’ultimo di farle una sorpresa. Proprio quando la ragazza stava per ...

Bologna - Tragedia della A14 : identificata la vittima - aperto il raccordo di Casalecchio - si lavora per la viabilità [FOTO e VIDEO] : 1/81 Foto di Massimo Paolone / LaPresse ...

Choc a Milano - ragazzo precipita dal nono piano di un palazzo. Immediato l’intervento dei soccorritori : cosa scoprono sul luogo della Tragedia : Una giornata da dimenticare per l’intera città di Milano e per tutta l’Italia. Dopo i fatti gravissimi degli incidenti stradali che hanno causato molti morti in diverse regioni, adesso arriva anche la notizia di un ragazzo di 29 anni che è morto dopo essere precipitato da un palazzo in via Borgogna, a Milano. La tragedia, secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta attorno alle 13, quando al ...

Marcinelle - il ricordo della Tragedia nella miniera belga : L'8 agosto del 1956 nelle viscere della miniera del Bois du Cazier morivano 262 minatori. 136 erano italiani fuggiti dalla miseria

Giornalista lettone parla della "Tragedia nazionale" nel paese - : ... il saccheggio durante il dominio criminale-oligarchico, il sottosviluppo, la crisi demografica, le privatizzazioni, il collasso del sistema di istruzione, la scienza e la salute, la propagazione ...

Grecia - il primo ministro Tsipras si reca sui luoghi della Tragedia : Il primo ministro greco Alexis Tsipras è arrivato ieri sui luoghi della tragedia degli spietati incendi che hanno messo in ginocchio l'antica regione dell'Attica. Il bilancio delle vittime è salito in ...

Tragedia della caccia a Laterina - il quartiere della Maestà piange Ceccherini. Colpo fatale partito dal proprio fucile : Sarebbe stato trovato alle prime luci del giorno, grazie ad una persona che ha notato la sua auto lasciata sul ciglio di una strada. Dalla zona dove era la vettura sono partite le ricerche che hanno ...

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della Tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

INCENDI IN GRECIA : 500 FERITI E 80 MORTI/ Ultime notizie : domate le fiamme - di chi è la colpa della Tragedia? : INCENDI in GRECIA: 80 MORTI e 500 FERITI. Ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:40:00 GMT)

Tragedia della Solfatara : famiglia morta per una foto : Trapelano altri dettagli riguardo la Tragedia accaduta lo scorso settembre alla Solfatara di Pozzuoli dove persero la vita tre componenti di una famiglia di Torino che viveva a Venezia. Il lavoro ...

Usa - Tragedia Missouri : 9 dei 17 morti erano della stessa famiglia - : Il governatore dello Stato ha spiegato che oltre la metà delle vittime dell'affondamento nel Table Rock Lake apparteneva allo stesso nucleo familiare. Una sopravvissuta racconta di aver perso nell'...

Missouri - battello di turisti investito dalla tempesta e affondato : almeno undici i morti. Il video della Tragedia : Una Duck Boat, un particolare tipo di veicolo in grado sia di navigare sia di viaggiare su strada, è stato colto da una tempesta in un lago del Missouri. Il video, pubblicato sui social, è stato girato dai passanti che hanno assistito, sulla terraferma, al momento in cui il battello è stato trascinato dalla corrente ed è affondato. Secondo le autorità locali, i morti sarebbero, al momento, 11. Cinque, invece, i dispersi. A bordo, in tutto, ...