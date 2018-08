Tra gli alberi | nel sentiero della memoria

AGENZIA DELLE ENTraTE/ Consiglio dei Ministri - Di Maio : "Il Gen Maggiore sostituisce Ernesto Maria Ruffini" : Cambio della guardia all'AGENZIA DELLE ENTRATE: il Generale Maggiore sostituisce Ruffini, la nomina ufficiale è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 00:35:00 GMT)

Consiglio dei ministri - Di Maio : 'Il generale Gdf Antonino Maggiore alle Agenzia delle enTrate' : Prosegue lo "spoil system" del governo. "Abbiamo nominato il generale della guardia di Finanza Antonino Maggiore a capo dell' Agenzia delle entrate . E' un nome di garanzia, di grande esperienza e di ...

Estorsione e malTrattamenti in famiglia - finisce in manette un 22enne : LECCE - L'ordine di arresto, emesso dal Tribunale di Lecce, è arrivato in una torrida giornata di agosto, a notificarlo i carabinieri della stazione di Galatina. Claudio Salamac, 22enne di Aradeo, già ...

La scienza ha dimosTrato che i genitori restano la figura di riferimento per i figli a qualsiasi età : La mamma e’ sempre la mamma. Sia da piccoli, che da grandi. Lo ha dimostrato uno studio dell’Universita’ della California di Los Angeles, pubblicato sulla rivista Psychological Science. Stando ai risultati, se sei un genitore che pensa che i propri figli in eta’ universitaria sceglierebbero piu’ i loro amici, probabilmente si sta sottovalutando la loro lealta’. Per la prima volta gli psicologi hanno dimostrato ...

Primeggiano le progettazioni del LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TraPANI fra gli interventi in materia di edilizia scolastica ritenuti ... : Si comunica che con Decreto n. 2674 del 19/6/2018 dell´Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione è stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli enti ammessi a finanziamento in ...

Bacio gay in sTrada a Pisa - consigliere leghista : 'Show li facciano a casa loro'. È bufera : ' Verso le ore 12.45 in piazza XX settembre, davanti al Comune, due maschi si accarezzavano e si baciavano. facciano che cosa vogliono a casa loro, ma perché fare questi show davanti a turisti e ...

Diretta/ Cagliari-Atletico Madrid (risultato live 0-1) streaming video e tv : Traversa di Deiola! (amichevole) : Diretta Cagliari Atletico Madrid: info streaming video e tv della partita amichevole di gran lusso in programma oggi mercoledi 8 agosto alla Sardegna Arena. (Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 21:12:00 GMT)

Va in vacanza - Travolta da un tir in A27 : 72enne muore sotto gli occhi dei parenti : Stava andando in montagna in Friuli coi cognati, quando è stata travolta ed uccisa da un tir in A27, lungo il Passante di Mestre, nel territorio di Preganziol (Treviso). Gravi anche i parenti, tutti della provincia di Ancona.Continua a leggere

Basket - rivoluzione al college : i giocatori poTranno affidarsi agli agenti : Si tratta di misure pensate per arginare alcune delle piaghe dello sport universitario, travolto da parecchi scandali di pagamenti illeciti in favore dei giocatori, che a questo livello non possono ...

Giulia Bevilacqua incinta del primo figlio/ Foto - l’annuncio social con il marito Nicola : “Tra poco… in tre!” : Giulia Bevilacqua incinta del primo figlio: la famosa attrice romana ha condiviso uno scatto sul suo account ufficiale dando l’annuncio social con il marito Nicola: “Tra poco… in tre!”.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:37:00 GMT)

Accordo Tra Spagna e Germania sui movimenti secondari : Madrid riaccoglierà i migranti della Germania entro 48 ore : Madrid e Berlino hanno trovato un Accordo per i respingimenti dei migranti arrivati in territorio tedesco dopo aver fatto richiesta di asilo in Spagna. Il piano, che entrerà in vigore l'11 agosto, prevede che i richiedenti asilo arrivati in Germania possano essere riportati indietro entro 48 ore. La decisione dei due governi rientra nel tentativo di gestire l'aumento dei flussi migratori nel Mediterraneo occidentale. L'emergenza si ...

Tragedia in Calabria - treno investe famiglia : la bimba era sfuggita alla madre ed è stata Travolta insieme al fratello - la donna è in terapia intensiva : Tragedia in Calabria dove due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre lungo la linea jonica a Brancaleone, nel reggino. La madre dei due bambini, investita anche lei dal convoglio, è rimasta ferita in modo grave ed è stata ricoverata in ospedale con prognosi riservata. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico S.D.A.. I medici del Grande Ospedale ...

