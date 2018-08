Torna il Palio del Daino a Mondaino | show di giullari e figuranti in costume alla

TV - Rai2 : Torna lo storico appuntamento con il Palio di Siena : Lo storico appuntamento con il Palio di Siena torna in tv lunedì 2 luglio in diretta, alle 18.50 su Rai2 , con la conduzione di Annalisa Bruchi. La telecronaca della celebre corsa dei cavalli sarà arricchita da contributi filmati e interviste e vedrà la partecipazione di Giovanni Mazzini, esperto di storia medioevale. In gara le contrade Chiocciola, Nicchio, Oca, Drago, Lupa, Istrice, Valdimontone, Tartuca, Leocorno, Giraffa. La conquista della ...

Boxe - Patrizio Oliva Torna all’angolo : “Con le WSB in palio la qualificazione alle Olimpiadi” : Il campione olimpico di Mosca 1980 Patrizio Oliva torna all’angolo. L’ex pugile azzurro sarà capo allenatore della squadra italiana che prenderà parte alle World Series of Boxing e racconta questa nuova avventura che sta per partire alle colonne de Il Mattino, quotidiano partenopeo. Oliva ha spiegato: “Le World Series of Boxing sono incontri internazionali a squadre che si fanno in giro per il mondo. Si comincia con match di ...