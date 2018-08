Torino | mamma violentata per ore dal figlio | denuncia choc | “La droga”

caffeinamagazine

: @figuredisfondo @RobVicaretti Se mia mamma non fosse emigrata dal Veneto a Torino, io non sarei nato. #perdire - luigispinello : @figuredisfondo @RobVicaretti Se mia mamma non fosse emigrata dal Veneto a Torino, io non sarei nato. #perdire - Dalla_SerieA : Il Torino presenta il 6° Memorial “Mamma Cairo”: appuntamento il 24/25 agosto - - Valedance11 : RT @TorinoFC_1906: Sesto Memorial Mamma Cairo | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Un fatto di cronaca che lascia attoniti e senza parole. Succede a, nella periferia Nord della città della Mole. Un tossicodipendente, uomo di 30 anni, si è reso protagonista di una delle peggiori barbarie che si sia mai letta: ha violentato, ininterrottamente e per ore, chi al mondo lo ha messo. Sì, proprio la, colei che dovrebbe essere la cosa più cara da avere in vita. Allucinato dal crack, il giovane ha perso il senno e non ha usato mezze misure per far comprendere la sua rabbia alla madre. Ed è stata lei a dover raccontare tutto. Come spiega il quotidiano torinese La Stampa laè arrivata proprio dalla donna: a, ha portato un trentenne ad essere arrestato per violenza sessuale. Sul caso stanno indagando la polizia e la procura. Il giovane, quando è stato interrogato, si è professato innocente e non ha dato alcuna spiegazione. ( dopo la ...