Torino | in attesa di Juan Jesus

Juventus - riecco Bonucci : oggi a Torino - quale attesa gli sarà riservata? : riecco Bonucci- Leonardo Bonucci è in volo verso Torino. oggi l’arrivo nel capoluogo piemontese per le visite mediche e per la firma sul contratto. Bonucci si aggregherà poi ai nuovi (vecchi) compagni alla Continassa. quale attesa gli sarà riservata dai tifosi bianconeri? C’è chi dice no al suo ritorno, chi si professa totalmente a favore. […] L'articolo Juventus, riecco Bonucci: oggi a Torino, quale attesa gli sarà riservata? ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : attesa a Torino - inizia l'era bianconera : ... spedizione che contempla la truppa sudamericana : parliamo infatti di Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur e Douglas Costa che hanno salutato la Coppa del Mondo dagli ...

Torino - è già Ronaldo mania. In attesa di CR7 in suo onore sono nati un gelato - un cocktail e una pizza : Un gusto di gelato, un cocktail e una pizza a lui dedicati. sono solo alcune delle iniziative che la suggestione dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera ha portato ai tifosi della Juve più creativi. E, manco a dirlo, il marketing improvvisato ha già incassato un enorme successo. Il tutto in attesa di lunedì, quando il giocatore verrà presentato all’Allianz Stadium dopo un’estate gloriosa per la Juve e la ...

Juventus - cresce l'attesa a Torino per lo sbarco di Cristiano Ronaldo : Domani al via la stagione 2018-2019 della Juventus con il primo giorno di ritiro nel nuovo centro sportivo della Continassa , adiacente allo Stadium, e la presentazione di Emre Can , ma i pensieri di ...

Giochi'26 : Coni'in attesa dossier Torino' : ANSA, - ROMA, 3 LUG - Dopo aver ricevuto in via ufficiale i dossier di Cortina e Milano ed aver incontrato il sindaco di Torino, Chiara Appendino, che ha illustrato il progetto della sua città ...