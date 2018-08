Toninelli contro Tajani | “Sulla Tav si metta l’anima in pace | la mangiatoia è finita”

Scontro Toninelli-Tajani sulla Tav : 'Si metta l'anima in pace - la mangiatoia è finita' : 'Mi sporco le mani da quando sono nato. Uso con i soldi pubblici del Ministero dei trasporti la stessa attenzione che usavano i miei genitori per gestire le poche risorse familiari. Antonio Tajani e ...

Infrastrutture : Toninelli - siamo dalla parte cittadini e contro opere inutili - 2 - : ... prima le grandi opere cadevano dall'alto, dalla politica perché portavano vantaggi alla vecchia politica. Qui si ribalta: prima c'era il disinteresse dei cittadini, ora c'è prima di tutto l'...

Casa : Confedilizia - incontro costruttivo con Toninelli : Per Spaziani Testa, "occorrono azioni forti finalizzate a rimuovere i vincoli che impediscono al settore immobiliare di svolgere quella funzione di motore di sviluppo dell'economia che da sempre lo ...

Tav - lite tra Toninelli e il commissario di governo Foietta. “Non lo incontro senza dati”. “Surreale - non sono controparte” : “Non lo incontro fino a quando non ho i dati scientifici“. “Perlomeno surreale parlarsi attraverso i media, non sono una controparte”. Dopo due mesi di mail e mancate risposte, inviti a faccia a faccia disertati e continui richiami allo studio del dossier, si accende lo scontro tra il ministro delle Infrastrutture e il commissario straordinario di governo sulla Torino-Lione. Perché se da una parte Danilo Toninelli ...

Fs - Cda a Toninelli : "Operato in pieno rispetto dello Statuto - tutela contro affermazioni lesive" : Rincara la dose l'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che parla di governo dello smantellamento "anche delle idee giuste". Ma il ministro Toninelli - dopo ore di fuoco incrociato - tramite ...

Ferrovie dello Stato - cda azzerato contro Toninelli : “Rispettato lo statuto. Pronti a azioni di tutela della nostra reputazione” : Il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, di cui il ministro Danilo Toninelli ha deciso la decadenza, minaccia “azioni di tutela” della propria “reputazione e professionalità” contro il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il cda ha diffuso una nota in cui, “in riferimento a quanto dichiarato dal Ministro”, sottolinea di “essersi attenuto strettamente e diligentemente alle ...

Tav - Foietta : chiesto incontro a Toninelli - ma muro di silenzio : Torino, 27 lug., askanews, - 'Non sono solito commentare le decisioni politiche, ma mi pare che in questo momento ci sia molta confusione. Quindi mi sembra sempre vieppiù necessario un chiarimento. ...

AIR FORCE RENZI - CONTE : "STOP CONTRATTO LEASING"/ "Spreco denaro pubblico" : anche Toninelli contro ex premier : CONTE rottama l'Air FORCE RENZI: "Uno spreco e un capriccio". Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: "Bufale"

Fs - Mazzoncini "lascio per spoil system Governo"/ Ex ad contro 'diktat' Toninelli : "lascio i bilanci migliori" : Fs, Toninelli e Tria azzerano i vertici: sciolto il cda di Ferrovie dello Stato, il Governo silura l'ad Mazzoncini. Ecco come cambia il gruppo: addio anche alla fusione con Anas?

Toninelli contro la Tav : "Ora nessuno si azzardi a far avanzare l'opera" : Danilo Toninelli mette in freezer la Tav. O, meglio, mette - seppur idealmente - i sigilli ai cantieri della tratta da alta velocità che dovrebbe collegare Torino a Lione.Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo averne studiato le carte, ha bocciato (praticamente in toto) la grande opera. E in un recente post pubblicato sui suoi profili social, scrive: "Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare ...

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli : “Alitalia tornerà compagnia di bandiera - il 51% sarà a controllo pubblico” : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastutture Danilo Toninelli annuncia la "nazionalizzazione" di Alitalia, ovvero il ritorno della compagnia aerea a compagnia di bandiera a controllo pubblico per il 51%. Anche il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio sostiene la proposta.Continua a leggere

Saviano contro Salvini-Toninelli "odio vi travolgerà"/ Le accuse "Ministro Malavita - ti eccitano bimbi morti?" : Roberto Saviano contro Matteo Salvini, ultimo attacco choc: "ti eccitano vedere i bimbi morti in mare?". Caso Open Arms e foto migranti annegati: "Ministro Malavita, assassino!"