Tom Hardy ha parlato della sua amicizia con il principe Harry e adorerai questi BFF

Tom Hardy e l’amicizia «privata» col principe Harry : Il rapporto di amicizia tra Tom Hardy e il principe Harry prosegue a gonfie vele. «Lui è una leggenda, ho preso l’aereo da New Orleans per non perdermi il suo matrimonio», ha dichiarato in una lunga intervista ad Esquire l’attore inglese, che per partecipare al Royal Wedding ha abbandonato per qualche giorno il set di Fonzo, il film in cui veste i panni di Al Capone. In effetti è stata proprio la sua inaspettata presenza sui banchi della ...