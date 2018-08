Tiro a volo | Europei 2018 | programma | orari e tv di giovedì 9 agosto Tutti gli azzurri

(Di giovedì 9 agosto 2018) Proseguono le gare di skeet aglididi Leobersdorf: scende in pedana la categoria senior, con le prime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Si concluderanno infine le prove della categoria junior, con le ultime due serie eliminatorie e le finali, maschile e femminile. Esordio in gara per Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti tra gli uomini e per Diana Bacosi, Chiara Cainero e Katiuscia Spada tra le donne. Concluderanno le loro fatiche invece Giada Longhi, Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci. Le due finali saranno trasmesse in streaming attraverso il canale Youtube della manifestazione. Di seguito il calendario completo dell’ottava giornata di gare della manifestazione continentale. Mercoledì 808.30 Qualificazioni skeet femminile senior (Diana Bacosi, Chiara Cainero, Katiuscia ...

Tiro a volo - Europei 2018 : nello skeet maschile attacco a tre punte per l’Italia : Proseguono gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria da oggi al 12 agosto ci sarà spazio per lo skeet: tra domani e venerdì si terranno qualificazioni e finali dello skeet maschile senior, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurri, mettendo a confronto tre tiratori un ottimo stato di forma. Non si possono non inserire nel novero dei pretendenti al trono europeo della specialità, i nostri Giancarlo Tazza, classe 1988, Riccardo ... : Proseguono glidi: a Leobersdorf, in Austria da oggi al 12 agosto ci sarà spazio per lo: tra domani e venerdì si terranno qualificazioni e finali dellosenior, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurri, mettendo a confronto tre tiratori un ottimo stato di forma. Non si possono non inserire nel novero dei pretendenti al trono europeo della specialità, i nostri Giancarlo Tazza, classe 1988, Riccardo ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Dopo le medaglie nel trap e nel double trap, agli Europei di Tiro a volo, a Leobersdorf tocca oggi allo skeet junior, con le tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Saranno quattro gli azzurrini in gara: tra le donne ai nastri di partenza la sola Giada Longhi, mentre tra gli uomini scenderanno in pedana Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci, che parteciperanno anche alle qualificazioni della gara a ... : Dopo le medaglie nel trap e nel double trap, aglidi, a Leobersdorf tocca oggi allo skeet junior, con le tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Saranno quattro glini in: tra le donne ai nastri di partenza la sola Giada Longhi, mentre tra gli uomini scenderanno in pedana Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci, che parteciperanno anche alle qualificazioni dellaa ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : inizia lo skeet. Tra le donne Diana Bacosi e Chiara Cainero all’attacco : Dopo l’incetta di medaglie dell’Italia nel trap e nel double trap, gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, danno spazio allo skeet: tra 9 e 10 agosto si terranno qualificazioni e finali dello skeet femminile senior, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre. Non si possono non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità Diana Bacosi, oro olimpico a Rio, e Chiara Cainero, argento nella ... : Dopo l’incetta di medaglie dell’Italia nel trap e nel double trap, glididi, in Austria, danno spazio allo skeet: tra 9 e 10 agosto si terranno qualificazioni e finali dello skeet femminile senior, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre. Non si possono non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità, oro olimpico a Rio, e, argento nella ...