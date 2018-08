Tiro a volo | Europei 2018 | il medagliere Dominio assoluto dell’Italia

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Giada Longhi ed Alessandro Calonaci campioni d’Europa nello skeet junior!!! : Continuano a tingersi d’azzurro gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: in Austria arrivano altri due ori per l’Italia nelle finali dello skeet, categoria junior. I nuovi campioni del Vecchio Continente infatti sono Giada Longhi tra le donne ed Alessandro Calonaci tra gli uomini. Nella gara femminile Giada Longhi, unica azzurrina in gara, ha sbaragliato la concorrenza, vincendo il titolo continentale dopo aver chiuso la finale con ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : bene Giancarlo Tazza - attardato Riccardo Filippelli : Giornata dai due volti anche per gli uomini dello skeet agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: in Austria sorride Giancarlo Tazza, mentre appare già irrimediabilmente attardato Riccardo Filippelli. In mezzo Gabriele Rossetti, chiamato domani, a non sbagliare più. L’Italia è ottava nella gara a squadre, ma la classifica, dopo 150 piattelli, è cortissima. Nell’individuale in vetta c’è un gruppo di cinque tiratori a quota ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : eliminatorie delle skeet femminile in chiaroscuro per le azzurre : Prima giornata di gare in chiaroscuro per lo skeet femminile senior agli Europei di Tiro a volo: nelle prime due serie di piattelli la migliore è Chiara Cainero, con un piattello di margine su Katiuscia Spada e Diana Bacosi. L’Italia è al terzo posto nella classifica a squadre, ad una sola lunghezza dal duo di testa. Nell’individuale, in testa da sola, con un perfetto 50/50, c’è la cipriota Andri Eleftheriou, mentre Chiara ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : 9 agosto. L’Italia cala gli assi nello skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf nello skeet scende in pedana la categoria senior, con le prime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Si concluderanno infine le prove della categoria junior, con le ultime due serie eliminatorie e le finali, maschile e femminile. Esordio in gara per Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti tra gli ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 9 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Proseguono le gare di skeet agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: scende in pedana la categoria senior, con le prime tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Si concluderanno infine le prove della categoria junior, con le ultime due serie eliminatorie e le finali, maschile e femminile. Esordio in gara per Giancarlo Tazza, Riccardo Filippelli e Gabriele Rossetti tra gli uomini e per Diana Bacosi, Chiara ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : bene gli azzurrini dopo le prime tre serie dello skeet junior : Si è appena conclusa la prima giornata di gare dello skeet agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: in Austria spazio alla categoria junior, nella quale si sono ben disimpegnati gli azzurrini. Nella gara maschile Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci sono in piena corsa per l’ingresso in finale e sono in testa nella classifica a squadre, mentre nella prova femminile Giada Longhi è a ridosso delle posizioni utili per ...

Tiro a volo - Europei 2018 : nello skeet maschile attacco a tre punte per l’Italia : Proseguono gli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria da oggi al 12 agosto ci sarà spazio per lo skeet: tra domani e venerdì si terranno qualificazioni e finali dello skeet maschile senior, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurri, mettendo a confronto tre tiratori un ottimo stato di forma. Non si possono non inserire nel novero dei pretendenti al trono europeo della specialità, i nostri Giancarlo Tazza, classe 1988, Riccardo ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : al via le qualifiche dello skeet junior : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, settimo giorno di gare dedicato allo skeet junior, con tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne. Saranno quattro gli azzurrini in gara: tra le donne ai nastri di partenza la sola Giada Longhi, mentre tra gli uomini scenderanno in pedana Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci, che parteciperanno anche ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 8 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Dopo le medaglie nel trap e nel double trap, agli Europei di Tiro a volo, a Leobersdorf tocca oggi allo skeet junior, con le tre serie di piattelli delle qualificazioni, sia maschili che femminili. Saranno quattro gli azzurrini in gara: tra le donne ai nastri di partenza la sola Giada Longhi, mentre tra gli uomini scenderanno in pedana Elia Sdruccioli, Matteo Chiti ed Alessandro Calonaci, che parteciperanno anche alle qualificazioni della gara a ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : inizia lo skeet. Tra le donne Diana Bacosi e Chiara Cainero all’attacco : Dopo l’incetta di medaglie dell’Italia nel trap e nel double trap, gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, danno spazio allo skeet: tra 9 e 10 agosto si terranno qualificazioni e finali dello skeet femminile senior, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurre. Non si possono non inserire nel novero delle pretendenti al trono europeo della specialità Diana Bacosi, oro olimpico a Rio, e Chiara Cainero, argento nella ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : pioggia di ori per l’Italia nel double trap! : Gli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, sono proseguiti oggi con le gare di double trap. La specialità, esclusa dal programma olimpico a partire da Tokyo 2020, ha ormai sempre meno spazio nei grandi appuntamenti internazionali. Cinque i titoli assegnati, con l’Italia che ha raccolto 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. Partiamo dai successi azzurri: nella prova femminile senior oro per Claudia De Luca con 131/150, nuovo record del ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia dopo le prove odierne del double trap domina in maniera incontrastata il medagliere con 15 medaglie delle quali 9 d’oro e 3 d’argento. Con le finali dello skeet, in programma a patire da giovedì, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...