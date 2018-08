The summer shirt : la camicia Hawaiana : Una lunga storia alle spalle, per sapere la sua origine leggete qui, e un fascino indiscutibile: la camicia Hawaiana, anche nella versione “tropical style”, è uno dei capi più amati e indossati d’estate. In passerella non c’è stagione che non sfili almeno una volta, per non parlare di tutte le apparizioni fatte sul grande e piccolo schermo (a tal proposito impossibile non citare il telefilm cult Magnum, P.I.). Ancora oggi attori, cantanti e ...

Iggy Azalea - è uscito il nuovo EP “Survive The Summer” : Il titolo non poteva essere più azzeccato The post Iggy Azalea, è uscito il nuovo EP “Survive The Summer” appeared first on News Mtv Italia.

Selezioni di Sanremo Giovani - artisti di strada - food trucks e musica - al via il Theate Magic Summer a Chieti : Gli spettacoli del "Theate Magic Summer" saranno tutti ad ingresso libero. In occasione della manifestazione è stato istituito un servizio gratuito di bus navetta con partenza dal Palatricalle attivo ...

VINCITORE WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Da Elodie ai Thegiornalisti - passando per i Maneskin : tutti i favoriti : VINCITORE WIND SUMMER FESTIVAL 2018: quale sarà la canzone dell'estate? Potrebbero trionfare a settembre a Milano Loredana Berté con i Boomdabash, Thegiornalisti e Irama.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:24:00 GMT)

Nick Cave & The Bad Seeds - al Lucca Summer Festival; quando l’arte si fa musica : Al Lucca Summer Festival, manifestazione musicale che si tiene a Lucca durante il mese di luglio sin dal 1998, si è svolto il concerto di Nick Cave, supportato da una band di enorme calibro artistico, che non ha deluso le aspettative. Il pubblico di Nick Cave & The Bad Seeds rispecchia appieno la spiritualità del gruppo. Spettatori attenti, silenziosi, allegri, commossi nei momenti giusti, fanno da cornice allo spettacolo e diventano essi ...

TheGIORNALISTI/ Roma balla al ritmo di “Felicità Puttana" (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera i THEGIORNALISTI parteciperanno al Wind Summer Festival 2018 con "Felicità puttana", il nuovo singolo che farà parte dell'album "Love"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 22:29:00 GMT)

The King is in The house! LeBron James allo Staples Center per assistere alla sfida di Summer League dei Lakers [VIDEO] : LeBron James ha presenziato alla sfida di Summer League fra Los Angeles Lakers e Detroit Pistons: lo Staples Center è impazzito all’arrivo del Re Pubblico in piedi, parte l’ovazione. Un uomo entra, scortato da una serie di bodyguard, la sua figura è inconfodnbile anche se non indossa la numero 23 (ma ha i pantaloncini dei Lakers): è LeBron James! Il Re esce dal tunnel dello Staples Center, non nelle vesti di giocatore, per ...

