Thailandia | i ragazzi della grotta hanno ottenuto la cittadinanza

Thailandia : tornano a scuola i ragazzi rimasti intrappolati nella grotta : I ragazzi thailandesi rimasti bloccati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, lo scorso giugno, sono tornati oggi a scuola. Lo hanno reso noto i funzionari locali, spiegando che alla scuola Prasitsart di Mae Sai, nella provincia di Chiang Rai, frequentata da sei dei 12 giovani membri della squadra di calcio dei “cinghialotti”, hanno ricevuto un caloroso benvenuto in una cerimonia contrassegnata da ...

Thailandia : ragazzi grotta sono monaci : ANSA, - ROMA, 4 AGO - Hanno concluso il periodo di 'noviziato' come monaci buddisti, i ragazzini rimasti bloccati insieme al loro allenatore di calcio tra i 16 e 18 giorni in una grotta nel nord della ...

Thailandia - i ragazzi della grotta lasciano il tempio dei monaci - : Il gruppo è uscito dalla struttura dopo aver preso i voti, in via temporanea, in onore del sub morto durante le operazioni per il loro salvataggio. I giovani erano rimasti bloccati , con il loro ...

Thailandia : i ragazzi salvati dalla grotta lasciano il tempio dei monaci : I giovani calciatori rimasti bloccati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang, in Indonesia, hanno lasciato il monastero buddista, undici giorni dopo aver preso i voti – temporanei – in onore del sub morto durante le loro operazioni di soccorso. Il loro allenatore è rimasto nel tempio, dove è diventato un monaco adulto. I ragazzi hanno ricevuto la benedizione buddista dai monaci mentre chiedevano all’unisono il permesso di ...

Thailandia - i ragazzi salvati dalla grotta diventano novizi buddisti : Verranno rasati e indosseranno le vesti la maggior parte dei ragazzi rimasti per 18 giorni in una grotta in Thailandia. Staranno per nove giorni in un monastero, novizi del Buddhismo, tutti tranne uno, che è cristiano. Il loro allenatore farà il monaco per lo stesso periodo avendo già fatto il noviziato. Secondo quanto riporta la BBC, è una tradizione per gli uomini che hanno superato una grave avversità nel Paese asiatico. Da una settimana i ...

Thailandia : ragazzi grotta novizi buddisti per 9 giorni : Così hanno iniziato 9 giorni di preghiere gli 11 ragazzi thailandesi salvati dalla grotta di Tham Lang, un salvataggio che ha appassionato e tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo . Durante i ...

Thailandia : i ragazzi salvati dalla grotta novizi buddisti per 9 giorni : I giovani calciatori thailandesi salvati dalla grotta Tham Luang inizieranno a breve un noviziato di nove giorni in templi nella provincia di Chiang Rai, mentre il loro allenatore diventerà monaco, per lo stesso periodo. L’annuncio è stato dato da funzionari religiosi provinciali. Tutti i ragazzi intraprenderanno il cammino, salvo il cristiano Adul Sam-on. La rasatura è in programma domani, prima di una cerimonia di ordinazione che avverrà ...

Documentario sui ragazzini dispersi nella grotta in Thailandia : la tv del 21 luglio : ... con Tommy Lee Jones; su Rete4 alle 21.25 "Mani di velluto", con Adriano Celentano; su Canale5 alle 21.25 "Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna", con Anja Knauer; e su Italia1 alle 21.10 "Il mondo ...

Thailandia : ragazzi grotta in preghiera : ANSA, - BANGKOK, 19 LUG - Il primo giorno a casa dei 12 ragazzi thailandesi recuperati con il loro allenatore dalla grotta Tham Luang è stato caratterizzato da una visita a un tempio buddista locale, ...

Thailandia : i ragazzi della grotta pregano al tempio buddista : In Thailandia, i 13 ragazzi rimasti bloccati nella grotta di Tham Luang per 18 giorni hanno partecipato a una cerimonia di ringraziamento al tempio buddista Wat Phra That Doi Wao a Mae Sai. I giovani hanno eseguito due preghiere: una per una vita lunga e prospera e l’altra per commemorare Saman Kunan, il sub morto durante le operazioni di preparazione della missione di salvataggio. L'articolo Thailandia: i ragazzi della grotta pregano al ...