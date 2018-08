Tesori del Mediterraneo | cala il sipario Entro l' anno un nuovo appuntamento

Un cacciatore di Tesori nascosti di Discovery Channel trova tracce "di un UFO sotto il Triangolo delle Bermuda" : Il cacciatore di tesori nascosti di Discovery Channel Darrell Miklos sostiene di aver trovato tracce di un'astronave extra-terrestre, mentre esplorava antichi relitti sotto il Triangolo delle Bermude. Lo riporta il Daily Mail.L'esploratore si è servito di alcune mappe segrete del famoso astronauta della NASA, Gordon Cooper. Cooper fu il primo astronauta a viaggiare da solo, e si ritiene sia stato anche il primo americano a dormire nello ...

Conferenza Stampa di Presentazione de 'I Tesori del Mediterraneo' 2018 : ... dalla moda allo spettacolo, dalla storia alla promozione del territorio attraverso " La Regata del Mediterraneo" , Il Concorso di bellezza "La Venere del Mediterraneo" gli spettacoli serali e gli ...

Mafia - beni sequestrati al “Tesoriere” di Messina Denaro. Pentito di ‘ndrangheta : “Parlava per conto del cognato del boss” : C’era pure un progetto edilizio da realizzare insieme, tra calabresi e siciliani. E lui, Giovanni Savalle, “poteva parlare in nome e per conto” di Michele Alagna, commercialista di Castelvetrano, cognato del superboss Matteo Messina Denaro, attorno al quale negli ultimi mesi continua a stringersi il cerchio dell’AntiMafia con operazioni che stanno facendo terra bruciata del cerchio che protegge la sua latitanza e il ...

Tesori d'archivio : sono online migliaia di foto dell'America ai bordi delle strade di John Margolies : I genitori non si fermavano e lui, per rivincita, è diventato celebre in tutto il mondo proprio per le sue foto on the road fatte a quei soggetti che suo padre e sua madre consideravano schifezze. ...

Un’app ed un festival per promuovere i Tesori Unesco del Sud Italia : “Rete Siti Unesco” è il nuovo progetto promosso da quattordici siti del sud Italia patrimonio dell'umanità; un’iniziativa che punta sulla nuove tecnologie e su un festival per promuovere tesori...

Universo Assisi - il festival che svela i Tesori nascosti della città - Dove Viaggi : Ad Assisi nel bosco riaperto dal Fai, sulle tracce di San Francesco: Scopri di più I tour dei secret places Oltre agli spettacoli e agli incontri culturali, per chi ha voglia di scoprire i luoghi ...

Il paese delle sirene dove il mare luccica. E nella «casbah» si scovano Tesori : Sino a qualche anno fa per arrivare a Sorrento, una volta giunti a Castellammare con la ferrovia, bisognava servirsi di certe vecchie vetture tranviarie verniciate di verde che in numero di tre per volta, a distanza di un'ora da ogni corsa, ti conducevano a destinazione caracollando lungo le tortuose giravolte della strada panoramica. Intervallate di qualche metro, a guardarle di lontano parevano i pezzi d'un trenino per bambini smontato e ...

Preso Giuseppe Corona - il Tesoriere della mafia. Su Fb mostrava Di Maio nel suo bar : Nei nuovi assetti di Cosa Nostra c'è una figura di rilievo che spicca e che è stata arrestata dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una inchiesta sulle cosche mafiose palermitane coordinata dalla Dda del capoluogo. Si chiama Giuseppe Corona e, ufficialmente, era il cassiere della caffetteria Aurora. Ma in realtà era il tesoriere della mafia. Teneva tutti i conti e curava anche la comunicazione, anche sui social network, delle cosche. Sulla ...

Fondi Lega - Francesco Belsito : "Li hanno spesi"/ L'ex Tesoriere del Carroccio : "sui conti più di 40 milioni" : Fondi Lega, Francesco Belsito: "Li hanno spesi". L'ex tesoriere del Carroccio è tornato a parlare: "Sui conti c'erano più di quaranta milioni di euro"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 10:43:00 GMT)

Biofabbricazione : Giovanni Vozzi dell’Università di Pisa eletto Tesoriere dell’International Society for Biofabrication : Il professore Giovanni Vozzi dell’Università di Pisa è stato eletto di tesoriere dell’International Society for Biofabrication (ISBF), un’organizzazione scientifica senza scopo di lucra fondata nel 2010 che promuove a livello di ricerca, sviluppo e formazione l’innovazione nel settore della Biofabbricazione. L’annuncio è stato dato venerdì 6 luglio: Giovanni Vozzi entrerà in carica il 1 gennaio 2019 ed il suo mandato durerà di tre anni. Il suo ...