Terza giornata di musica e altro ancora | domani | venerdì 10 agosto | al festival Time in

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere dell’Italia dopo la Terza giornata di gare : Grandi emozioni per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018: il medagliere della nostra Nazionale è sempre più pieno-- dopo la terza giornata di gare agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 l’Italia vince altre preziosissime medaglie. Tra le meno attese e le più emozionanti sicuramente quella d’oro di Alessandro Miressi.

Softball - Mondiali 2018 : la Terza giornata. I risultati mettono l’Italia in una situazione molto pericolosa : La terza giornata dei Mondiali di Softball 2018 inizia a regalare un quadro un po’ più chiaro di come si evolverà la situazione in vista dei playoff che porteranno alla finale di Chiba. Per l’Italia, la situazione non si può esattamente definire rosea. Con le sconfitte patite per 2-3 contro l’Australia e per 0-1 contro il Canada, pur in due incontri estremamente lottati contro squadre molto più forti, le azzurre si ritrovano a ...

Vela – Campionato Europeo Contender - Marco Ferrari aumenta il vantaggio dopo la Terza giornata di gare : Marco Ferrari sempre più leader del Campionato con ben 22 punti sul secondo, il britannico Mussell. Quattro italiani nei primi dieci terza giornata del Campionato Europeo Contender al Circolo Vela Arco e con essa chiusa la fase di regate di qualifiche che permette di dividere la flotta con i primi della classifica che si confronteranno nela, stessa batteria “Gold fleet”. Ancora sole e vento sui 12-16 nodi e altre due belle regate per ...

Badminton - Mondiali Nanchino 2018 : i risultati della Terza giornata. Tutti i tabelloni allineati agli ottavi di finale : A Nanchino, in Cina, si è appena conclusa la terza giornata dei Mondiali di Badminton: ancora una volta impressionante la scioltezza del danese Viktor Axelsen, mentre sin da ora si nota un netto predominio asiatico nei vari tabelloni, ora Tutti allineati agli ottavi di finale, che si giocheranno domani. Saranno 40 quindi le sfide in programma. Di seguito Tutti i risultati della terza giornata di sfide: SINGOLARE ...

Serie A - anticipi e posticipi fino alla Terza giornata : avvio con il botto! : Serie A, anticipi e posticipi – Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A, sono stati scelti anticipi e posticipi delle prime tre giornate, avvio con il botto con Chievo-Juventus, sabato sera lo spettacolo di Lazio-Napoli. 1ª giornata ANDATA Sabato 18 agosto 2018 ore 18.00 CHIEVOVERONA – JUVENTUS Sabato 18 agosto 2018 ore 20.30 LAZIO – NAPOLI Domenica 19 agosto 2018 ore 18.00 TORINO – ROMA Lunedì 20 agosto ...

Basket - calendari di A-2 : il big-match Treviso-Fortitudo alla Terza giornata : State pronti: l'A-2 delle tre promozioni e cinque retrocessioni sta arrivando! Non c'è pericolo che vi annoiate: i calendari appena usciti sembrano pensati apposta per non lasciare un attimo di ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : risultati e classifiche della Terza giornata : terza giornata per quanto riguarda i gironi preliminari agli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona. Di gran lunga quella tra Setterosa ed Olanda la partita più spettacolare di oggi, visti gli altri risultati, tutti piuttosto scontati. Andiamo a scoprirli con le classifiche aggiornate. terza giornata Martedì 17 luglio (B) Russia-Germania 27-5 (5-2, 7-1, 7-1, 8-1) (B) Ungheria-Serbia 23-6 (9-1, 5-1, 5-3, 4-1) (A) Grecia-Croazia ...

Vitalizi - Di Maio : “Giornata storica - con abolizione tagliamo un privilegio odioso. Questo è atto da Terza Repubblica” : “Oggi è una giornata storica perché la Camera abolisce i Vitalizi agli ex parlamentari. Aboliamo un privilegio odioso e cominciamo a restituire a tutti i cittadini i soldi con cui i politici si sono arricchiti nella Prima e nelle Seconda Repubblica. È un atto da Terza Repubblica”. Così Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e vicepremier, al Senato. L'articolo Vitalizi, Di Maio: “Giornata storica, con abolizione tagliamo un ...

Nuoto - Settecolli 2018. Batterie Terza giornata : i big si rilassano - Govorov e Panziera promettono scintille. Ancora tanti azzurri in finale : Non fosse effettivamente domenica, si potrebbe dire che “non è sempre domenica” ma l’immagine rende bene per riassumere l’ultima mattinata di gare alla piscina del Foro Italico per l’edizione 2018 di un Settecolli fin qui stratosferico. L’impressione è che i big abbiano sparato tutte le cartucce nei giorni scorsi e oggi se la sian presa un po’ comoda, mancano poi all’appello i maghi della velocità ...

Giochi del Mediterraneo – Vela - tutti i risultati della Terza giornata di regate : Si è disputata la terza giornata di regate ai Giochi del Mediterraneo, ecco tutti i risultati Ancora vento leggero sul campo di regata dei Giochi del Mediterraneo – Tarragona 2018 a Salou, sulla Costa Dorada spagnola, nella terza giornata di regate. Le quattro classi in competizione sono al passo con il programma e ieri anche gli RS:X femminili hanno potuto recuperare la prova persa nel primo giorno. Le azzurre del Laser Radial perdono ...

Softball - Serie A1 : i risultati dell’ottava giornata - Terza di ritorno. Bussolengo e Bollate ancora in marcia solitaria : Si è disputata nel weekend l’ottava giornata, terza del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. A differenza della settimana scorsa, non si è verificata nessuna reale sorpresa per quanto riguarda l’alta classifica. Nel girone A, Bollate continua a marciare indisturbata e imbattuta (è a quota 16 vittorie e 0 sconfitte); nel girone B, Bussolengo ricomincia a marciare spedita dopo la prima sconfitta occorsa ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Terza giornata di gare - tutti i risultati : E’ giunta al termine anche la terza giornata del torneo di Volley femminile dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Anche oggi, proprio com’è accaduto ieri, l’Italia non è scesa in campo. Dopo la prima sconfitta con la Grecia di venerdì 22, le ragazze torneranno a giocare domani alle 11.00 contro Cipro, match essenziale per il proseguo del percorso della squadra di Massimo Bellano. Fase di riposo per tutte le squadre in ...

Volley maschile - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Terza giornata di gare - tutti i risultati : Il torneo di Volley dei Giochi del Mediterraneo 2018 è giunto alla fine della terza giornata di gare. L’Italia oggi non è scesa in campo, e ha avuto l’occasione di riprendere fiato dopo la vittoria per 3-0 ottenuta nell’esordio contro la Grecia. La prossima partita degli azzurri sarà quindi domani, alle ore 16.00, contro il Portogallo, e sarà necessario portare a casa una vittoria per classificarsi al primo posto della ...

Solftball - i risultati della Terza giornata di ritorno : Tutti i risultati della terza giornata di ritorno del campionato italiano di softball L’unico pareggio della terza giornata di ritorno arriva dalla sfida della domenica tra Sestese e Tecnolaser Europa Pianoro. Un pareggio che mantiene inalterate le gerarchie di metà classifica nel girone B, mentre sembra non ci siano speranze, per le avversarie, nel tentativo di fermare la marcia dell’MKF Bollate. La squadra milanese prosegue nel suo cammino ...