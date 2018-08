Tennis | Masters 1000 Toronto 2018 | i risultati di mercoledì 8 agosto Nadal e Djokovic

Tennis - Masters 1000 Toronto 2018 : Fabio Fognini cede a Denis Shapovalov al secondo turno. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per fare per Fabio Fognini nel Masters 1000 di Toronto. L’azzurro è stato sconfitto dal giovane talentuoso canadese Denis Shapovalov (n.26 del mondo) con il punteggio di 6-3 7-5 nel secondo turno. Il ligure è apparso meno brillante fisicamente, risentendo forse dei tanti incontri dell’ultimo periodo, piegato anche dal Tennis sopraffino del padrone di casa. Di sicuro, non mancano i rimpianti, specie per ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati del primo turno. Fabio Fognini incontrerà Denis Shapovalov : Completato nella notte italiana il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto, in Canada: tabellone a 56, bye all’esordio per le migliori otto teste di serie, sono stati 24 gli incontri che hanno reso noti gli accoppiamenti dei sedicesimi. Fabio Fognini, numero 14, ha eliminato lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 ed ora affronterà il padrone di casa, il NextGen canadese Denis Shapovalov, che ha superato il francese ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : i risultati del primo turno. Fabio Fognini incontrerà Denis Shapovalov : Completato nella notte italiana il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto, in Canada: tabellone a 56, bye all’esordio per le migliori otto teste di serie, sono stati 24 gli incontri che hanno reso noti gli accoppiamenti dei sedicesimi. Fabio Fognini, numero 14, ha eliminato lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 ed ora affronterà il padrone di casa, il NextGen canadese Denis Shapovalov, che ha superato il francese ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : Fabio Fognini avanza! Battuto Steve Johnson : Fabio Fognini non tradisce le attese e supera il primo turno del torneo ATP Masters 1000 di Toronto: sul cemento canadese il numero 14 del seeding sconfigge lo statunitense Steve Johnson con un duplice 6-4 in ottanta minuti di gioco. Al secondo turno per l’italiano ci sarà il vincente della sfida tra il transalpino Jeremy Chardy ed il canadese Denis Shapovalov. Il primo set si apre con break e controbreak, poi si cambia registro, ed il ...

Tennis - ATP Masters 1000 Toronto 2018 : Marco Cecchinato cede in due set a Frances Tiafoe : Dura praticamente un solo set il torneo ATP Masters 1000 di Toronto per Marco Cecchinato: sul cemento canadese l’azzurro cede al Next Gen statunitense Frances Tiafoe in due set. Il più giovane dei contendenti infatti si impone per 7-6 (3) 6-1 in un’ora e 25 minuti ed ora affronterà il canadese Milos Raonic. Molto equilibrata la prima partita: parte bene Cecchinato, che trova il break ai vantaggi del secondo game alla prima ...

Tennis - Fognini a caccia dei Masters di Londra : ... , ma soprattutto perché con questo successo Fabio intravede la possibilità di qualificarsi per le Atp Finals di Londra che premiano i primi 8 del mondo. La situazione è chiara, il trend dell'azzurro ...