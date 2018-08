Tenace e sicuro di sè | Luca Marini sincero | “i messaggi con mamma e il rapporto con Vale

sportfair

(Di giovedì 9 agosto 2018)a 360°: le emozioni di un giovane pilota sempre più sotto i riflettori grazie al suo talento e non per la sua parentela conntino Rossi Un weekend da protagonista indiscusso, quello di Brno per: il fratello minore dintino Rossi sta affrontando un periodo roseo, ricco di soddisfazioni e dimostrazioni. Il giovane dello Sky Racing Team, in Repubblica Ceca, ha conquistato la sua prima pole position, per poi essere protagonista di una splendida bagarre in gara, al termine della quale ha ottenuto un ottimo secondo posto. AFP/LaPresse Una gara da guardare e riguardare, così comeha fatto una volta tornato a casa, per studiare e imparare dagli errori: “conntino abbiamo cercato di capire quei punti chiave dove avrei potuto fare qualcosa di diverso, per non ripetere gli stessi errori“, ha dichiaratoalla ...