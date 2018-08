Tenace e sicuro di sè - Luca Marini sincero : “i messaggi con mamma e il rapporto con Vale - non mi sono mai sentito raccomandato” : Luca Marini a 360°: le emozioni di un giovane pilota sempre più sotto i riflettori grazie al suo talento e non per la sua parentela con Valentino Rossi Un weekend da protagonista indiscusso, quello di Brno per Luca Marini: il fratello minore di Valentino Rossi sta affrontando un periodo roseo, ricco di soddisfazioni e dimostrazioni. Il giovane dello Sky Racing Team, in Repubblica Ceca, ha conquistato la sua prima pole position, per poi ...