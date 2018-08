Tav - il comissario Foietta : 'Scriverò al presidente Mattarella' - Di Maio : 'Sta lì a difesa del fortino' : Botta e risposta a distanza tra il commissario per la Tav Paolo Foietta e il vicepremier Luigi Di Maio nel corso di In Onda su La7. In una intervista registrata il commissario ha lamentato di non ...

Tav - Di Maio : con Lega troveremo accordo : 22.26 "Quest'opera è stata progettata da 30 anni. Da oltre 10 si prova ad avanzare. E' un'opera in cui nessuno crede più". Così il vicepremier Di Maio. "Abbiamo differenze di vedute. Però il contratto di governo dice che va rivista. Con Salvini troveremo un accordo", aggiunge. "Abbiamo azzerato i vertici delle agenzie fiscali.In 2 su 3 c'erano dei trombati del Pd in politica", dice Di Maio, "e a giudicare dai risultati non avevano abbastanza ...

Tap : Di Maio - non è in contratto - sul Tavolo Conte che gestirà al meglio : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “La differenza tra Tav e Tap è che non è nel contratto di Governo”. Il dossier “è sul tavolo premier, Giuseppe Conte, che gestirà al meglio”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio a ‘In Onda’ su La7. Comunque, rileva il ministro, “qualsiasi tipo di opera si deve fare con il consenso della comunità. Noi come M5S siamo ...

Tav : Di Maio - opera in cui nessuno crede più - una balla pagamento penali : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “E’ 30 anni che il progetto è stato lanciato. In oltre 10 anni si prova ad avanzare. E’ un’opera in cui nessuno crede più. Quando è stato progettato si doveva fare il corridoio Lisbona – Kiev, poi Lisbona si è ritirato e ora non esiste più”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio a ‘In Onda’ su La7. “Il fatto che si ...

Di Maio : «No aumento Iva ma solo un ritocco. Tav? Nessuno ci crede più» : ... adesso non ci siamo messi al lavoro su questo, a settembre cominciamo dal taglio dei parlamentari» ha detto Di Maio che tiene a sottolineare come i rapporti con il collega ministro dell'economia ...

GOVERNO NO-Tav/ Chi l'avrebbe detto che Di Maio sta con le lobby autostradali? : In Italia si continua a discutere di Tav mentre a Londra continuano i lavori per il Crossrail: 18 miliardi per risparmiare pochi minuti di tragitto.

Tav - Di Maio : “Fassino dice che se non la facciamo - siamo isolati? Conosciamo sue profezie. Salvini? Ci capiamo al volo” : “Piero Fassino dice che se non facciamo la Tav, l’Italia rischia di essere isolata? Lo dico con simpatia: le profezie di Piero Fassino le Conosciamo. Quindi, se fa questa dichiarazione, allora è la volta buona che l’Italia diventi il centro del mondo“. E’ la risposta ironica del ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, a una domanda di Elisabetta Fiorito durante “Ma cos’è questa ...

Ilva - flop del Tavolo sull’occupazione. Di Maio : “Arcelor migliori la sua offerta o non ci sono condizioni per ripartire” : Un’altra fumata nera. Il tavolo con Arcelor Mittal e i sindacati convocato al ministero dello Sviluppo per cercare la quadra sul futuro dell’Ilva si è concluso con un nuovo nulla di fatto. E non è nemmeno chiaro se verrà aggiornato: “Anche i sindacati hanno detto che non ci sono le condizioni per far ripartire il tavolo se Mittal non batte un colpo: cominci a dire che si sposta dai numeri di Calenda e forse possiamo cominciare ...

Ilva - Di Maio : nessun progresso da Tavolo : 16.51 "Anche i sindacati oggi ci hanno detto che non ci sono le condizioni per far rpartire il tavolo, se ArcelorMittal non batte un colpo sul piano occupazionale". Così il ministro del Lavoro Di Maio,al termine dell'incontro sull'Ilva con i sindacati e ArcelorMittal. "L'azienda deve dirci se si sposta dai numeri concordati con l'ex ministro Calenda e forse allora possiamo ricominciare a discutere",spiega Di Maio. "Entro domani chiederemo il ...

Tav - Di Maio prova a mediare. Ma «costa 10 miliardi in un paese senza bus e strade» : Il vicepremier e ministro dello Svilluppo: sono estremamente fiducioso, con Salvini ci capiamo al volo

Di Maio : «Grandi opere - fiducioso di trovare accordo con la Lega ma riflettere sulla Tav»|I cantieri in Italia : a che punto sono : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»