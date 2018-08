Tav | Toninelli contro Tajani | ' La mangiatoia è finita'

Toninelli contro Tajani : “Sulla Tav si metta l’anima in pace - la mangiatoia è finita” : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, attacca il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sul tema della Tav: "Antonio Tajani e tutti gli altri che blaterano su Tav, si mettano l'anima in pace. La mangiatoia è finita". Il presidente del Parlamento europeo ha più volte chiesto che la Tav venga realizzata.Continua a leggere

Scontro Toninelli-Tajani sulla Tav : 'Si metta l'anima in pace - la mangiatoia è finita' : 'Mi sporco le mani da quando sono nato. Uso con i soldi pubblici del Ministero dei trasporti la stessa attenzione che usavano i miei genitori per gestire le poche risorse familiari. Antonio Tajani e ...

Toninelli : Tav - rispettare il "contratto" : 19.19 "L'unica grande opera che è stata inserita nel contratto di governo è la Tav, il treno ad alta velocità TorinoLione: chi dice che è un'opera buona o cattiva non sta rispettando il contratto di governo". Così il ministro delle Infrastrutture, Toninelli, che ricorda quanto contenuto nel "contratto" che ha dato vita all' attuale maggioranza. "Lì c'è scritto -ha puntualizzato- che la Tav va ridiscussa integralmente in base agli accordi tra ...

GRANDI OPERE - DI MAIO : "FIDUCIOSO - TROVEREMO ACCORDO"/ Tav e Tap : Toninelli - "Torino-Lione va ridiscussa" : Tav, Tap e GRANDI OPERE: lo scontro nel Governo potrebbe essere accantonato. Matteo Salvini e Luigi Di MAIO parlano di un accordo raggiungibile tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:34:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 agosto : Opere inutili. Salvini insiste per farle - Lezzi (con Toninelli e Di Battista) per azzerarleTap&Tav - il governo fa a botte : Prime crepe Dopo il Tav, governo diviso sul Tap: “Meglio fare strade” Contro Salvini – Toninelli, Di Battista e ora la Lezzi: “Al Sud mancano altre infrastrutture” di Patrizia De Rubertis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il pistola. “Vicenza, spara dal balcone e prende un operaio immigrato: ‘Miravo al piccione’” (Il Giornale di Vicenza, 27.7). Cioè stava tentando il suicidio. La rimonta. “Felice della vittoria di Simona e ...

Toninelli : entro fine anno la scelta sulla Tav : Roma, 5 ago., askanews, - 'sulla Tav Salvini dice che si va avanti? Bene, perché sempre lui conferma che serve un'analisi costi-benefici. Dobbiamo capire, entro fine anno la risposta'. Lo afferma in ...

Toninelli : stop a Tav se non redditizia : 10.04 "Se per ripagare l'opera servono più di 50-60 anni, finendo con il mettere le mani nelle tasche degli italiani per finanziarla, è meglio bloccarla". Così il ministro delle Infrastrutture, Toninelli sulla Tav. "La domanda alla quale dare risposta resta se la Tav è un'opera redditizia o meno. Tutte le stime e le previsioni, per esempio, si fondano su valori dei flussi di merci e di persone che definirei farlocchi". Salvini vuole andare ...

Toninelli : «Entro fine anno la scelta sulla Tav. Se non è redditizia meglio bloccarla» : Ministro Toninelli sulla Tav Torino-Lione il vicepremier Salvini dice «si va avanti». Come si concilia con quanto sostenuto da lei negli ultimi giorni? «Con il fatto che proprio Salvini conferma che ...

Toninelli dà i numeri sulla Tav : Al direttore - Ogni riforma che riguardi il lavoro, dovrebbe essere portatrice di norme propositive per il rilancio del mercato del lavoro. Una riforma che dia dignità al lavoro è quella che combatte e a fa emergere il lavoro nero e che contrasta la flessibilità cattiva. Servono poi misure incisive

Tav - Toninelli : "Valuteremo tutte le alternative" : Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli è stato oggi in audizione davanti alla Commissione Ambiente alla Camera e poi ha risposto al Question Time in Aula dove gli sono state fatte domande specifiche sulla Tav, che è sempre un argomento molto caldo. In generale sulle grandi opere, quindi inclusa la linea Torino-Lione, Toninelli ha detto:"Il Governo potrà agire una volta verificata l'utilità delle singole opere e la ...

Tav - Toninelli : "Costi vergognosi - stop possibile"/ Ultime notizie : "No pregiudizi ma analisi indipendente" : Tav, Toninelli: "Costi vergognosi, stop possibile. No pregiudizi ma analisi indipendente". Le Ultime notizie sull'intervento alla Camera del ministro.

