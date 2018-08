regione.umbria

: Tabacco: “tutela della salute sempre centrale nelle politiche della regione Umbria” - Umbria_N_Web : Tabacco: “tutela della salute sempre centrale nelle politiche della regione Umbria” - umbriajournal_ : #Tabacco, regioneUmbria, tutela della salute sempre centrale - aunumbrianews : #tabacco: “tutela della #salute sempre centrale nelle politiche della regione #umbria” - Notizie - Regione Umbria… -

(Di giovedì 9 agosto 2018) ...per lo sviluppo rurale e dalle azioni svolte negli anni relative alla coltivazione dele che non hanno mirato soltanto alla salvaguardia di un comparto che è rilevante per l'economia umbra, ...