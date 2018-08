Sylvester Stallone è tornato in sala attrezzi per tornare nei panni di Rambo

gqitalia

: Sylvester Stallone revela treinamento intenso para Rambo 5 - omelete : Sylvester Stallone revela treinamento intenso para Rambo 5 - canalspace : #NoticiasSpace: Sylvester Stallone se prepara para #Rambo 5 - FilmFilmFilmF : Creed 2: nuovo poster e immagini del sequel -

(Di giovedì 9 agosto 2018) Avrà anche 72 anni, ma sfoggia un fisico invidiabile che allena con lo spirito di abnegazione dei suoi personaggi più famosi., che su Instagram mostra il duro allenamento a cui si sta sottoponendo per prepararsi al quinto capitolo della saga di, le cui riprese inizieranno a settembre, non ha alcuna intenzione di andare in pensione. L’attore americano tornerà a vestire i(e a mostrare i muscoli) dell’ex berretto verde (reduce dalla guerra del Vietnam) dopo ben dieci anni dall’ultimo film dedicato a John. Pare che stavolta lo si vedrà combattere contro un cartello della droga messicano, ovviamente senza risparmiarsi, ma per saperne di più si dovrà aspettare fino all’autunno 2019 (dato come possibile uscita nelle sale). Keep Punching !!! #Creed 2 #mgm Un post condiviso da Sly(@officialsly) in data: Mag 16, ...