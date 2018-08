Svizzera | tasso disoccupazione al 2 | 6%

Svizzera : Snb conferma politica monetaria espansiva - tasso su depositi a -0 - 75% : La Swiss National Bank , Snb, , la banca nazionale Svizzera , mantiene invariata la propria politica monetaria espansiva . "In tal modo stabilizza l'evoluzione dei prezzi e sostiene l'attività economica", spiega in una nota l'istituto elvetico. Il tasso di interesse sui depositi rimane ...

Svizzera : tasso disoccupazione calato al 2 - 4% in maggio : Secondo quanto comunicato dall'elvetica Segreteria di Stato dell'economia , Seco, , in maggio il tasso di disoccupazione in Svizzera è calato al 2,4% dal 2,7% di aprile , 2,9% in marzo, , contro il 2,5% atteso dagli economisti. Su base rettificata stagionalmente il ...