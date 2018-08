Sulla Tav Siri risponde a Toninelli | Grandi opere non sono una mangiatoia

Scontro nel governo Sulla Tav - Toninelli : 'Mangiatoia finita' e Siri : 'Nessuno stop alle grandi opere ma sì alle verifiche' : "sulla Tav Tajani si metta l'anima in pace. La mangiatoia è finita!". Lo ha scritto Danilo Toninelli su Twitter in risposta al presidente del Parlamento europeo che lo aveva accusato di non essere mai ...

Toninelli contro Tajani : “Sulla Tav si metta l’anima in pace - la mangiatoia è finita” : Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, attacca il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sul tema della Tav: "Antonio Tajani e tutti gli altri che blaterano su Tav, si mettano l'anima in pace. La mangiatoia è finita". Il presidente del Parlamento europeo ha più volte chiesto che la Tav venga realizzata.Continua a leggere

Berlusconi richiama Salvini Sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

Grandi opere - Berlusconi richiama Salvini Sulla Tav 'Sia coerente con idee del centrodestra'. Grillo attacca il Tap 'Il gas inquina' : ROMA. Non c'è solo la Rai a far litigare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader di Forza Italia va all'attacco della Lega sulle Grandi opere e richiama l'alleato leghista agli impegni del ...

RAI - CONTE : “FOA ADEGUATO PER PRESIDENZA”/ Ultime notizie : “Sulla Tav deciderà il governo” : CONTE "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Conte : Sulla Tav facciamo verifiche poi decisione del governo : Roma, askanews, - "La Tav è un'argomento all'ordine del giorno del governo, come già anticipato dal ministro Toninelli stiamo valutando tutti gli aspetti come costi e benefici, all'esito di questa ...

Conte : la manovra sarà rigorosa. Sulla Tav faremo una sintesi tra un po’ : Nella conferenza stampa di saluto ai giornalisti prima della pausa estiva, il premier Giuseppe Conte sta affrontando diversi argomenti. Conte ha innanzitutto promesso che la manovra sarà seria, rigorosa e oggettiva: «La ragione dell’incontro di oggi è oggettiva: mettere a punto una manovra che sia seria, rigorosa, coraggiosa. sarà accompagnata da r...

E' morto Gustavo Giagnoni storico allenatore di Torino e Cagliari. Dal 77 al 79 Sulla panchina della Roma : È morto Gustavo Giagnoni, storico allenatore del Torino e del Cagliari. Aveva 85 anni. La notizia è apparsa sul sito della squadra granata, che ne ricorda la 'profonda umanità e il temperamento ...

Tajani contro il dl Dignità : "Fa perdere 130mila posti di lavoro". E sfida il governo Sulla Tav : Il decreto Dignità è legge. Approvato dal Parlamento, il decreto tanto voluto da Luigi Di Maio è passato all'esame del voto nonostante le proteste delle opposizioni. Una legge che, dice Antonio Tajani ...

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi Opere e vincoli europei : i tre tavoli di gioco che anticipano la gara interna Sulla manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...

Salvini - governo non cadrà Sulla Tav 'Non facciamo guerre di religione' : dal nostro inviato ARCORE Il Cavaliere non c'è, perché è in Sardegna. Matteo Salvini fa il comizio a due passi dalla reggia berlusconiana di Arcore, dove si svolge la festa locale della Lega. E la ...

Di Maio : «Grandi opere - fiducioso di trovare accordo con la Lega ma riflettere Sulla Tav»|I cantieri in Italia : a che punto sono : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»