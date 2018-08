Sul set di Suburra 2 c’è Luciano Casamonica? Scoppia la polemica mentre le riprese si

Federica Angeli - una cronista Sul set : la sua storia in un film - protagonista Claudia Gerini - Cinema - Spettacoli : 'Visto che ormai è ufficiale, vi comunico che l'attrice che interpreterà me nel film A mano disarmata , tratto dal mio libro,, di Claudio Bonivento , sarà lei: Claudia Gerini . Stiamo lavorando da ...

Anna Oxa - annullati i concerti/ Ultime notizie : una settimana di riposo forzato - incertezza Sulle condizioni : Anna Oxa, annullati i concerti per un problema di salute: l'artista soffre di laringotracheite virale e dovrà osservare una settimana di riposo forzato. Le Ultime notizie.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:14:00 GMT)

Vaccini - inSulti contro l’infettivologo Bassetti : scritte nell’ospedale di Udine : Nuovo caso di minacce verso medici che prendono posizione sulle misure del governo in tema di vaccinazioni. Questa mattina all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è comparsa, su un cartello, una scritta ingiuriose contro l’infettivologo Matteo Bassetti. A quanto apprende l’AdnKronos Salute il medico nei giorni scorsi si era schierato apertamente contro il rinvio dell’obbligo. “Fattele tu le 7 ...

Vaccini - inSulti contro l’infettivologo Bassetti. Si era schierato contro il rinvio dell’obbligo : Nuovo caso di insulti verso medici che prendono posizione sulle misure del governo in tema di vaccinazioni. Questa volta a finire sotto attacco è l’infettivologo Matteo Bassetti. All’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è comparso un foglio affisso nel padiglione 9: “Fattele tu le 7 vaccine“, riportava la scritta insieme ad alcuni insulti legati sull’aspetto fisico del direttore della Clinica di ...

Vaccini : milleproroghe a settembre - incertezza Sull'autocertificazioni e il rinvio delle sanzioni : Il dl milleproroghe non sarà convertito in legge prima della pausa estiva, quindi avverrà ad anno scolastico già iniziato in gran parte d'Italia. L'annuncio della calendarizzazione del provvedimento alla Camera per l'11 settembre apre grandi interrogativi sul fronte Vaccini: l'emendamento al dl a firma Lega-M5s, che rinvia di un anno l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge Lorenzin per i ...

Bologna. Inferno Sul raccordo : due morti - settanta feriti di cui 14 gravi : Bologna è sotto choc per quanto avvenuto sul raccordo. Il bilancio provvisorio è di due morti, una settantina di feriti

In panchina come Sul set! Novità su Space Jam 2 : LeBron James versione ‘sceneggiatore’ - dovrà approvare il copione : Ultime news su Space Jam 2 in arrivo: il copione del sequel del famoso film sarà visionato da LeBron James, principale protagonista, che dovrà dare la sua approvazione Seduto sulla panchina dei Cleveland Cavaliers c’era Tyronn Lue, ma si diceva che il vero allenatore fosse LeBron James. Verità? Forse, vista la grande personalità del numero 23 non sarebbe poi così difficile da credere. Così come non sarebbe difficile da credere che ...

Fortnite arriverà su Android il 23 settembre? Di certo c’è che non sarà Sul Play Store : Fortnite continua a macinare record su record: l’ultimo riguarda Epic Games, la software house che controlla il gioco, e l’incredibile cifra di un miliardo di dollari di incassi dagli acquisti in-app. Secondo un report di Superdata, sommando le vendite su console, pc e iPhone, il gioco che ha contribuito maggiormente al dilagare del genere battle royale ha totalizzato più di un miliardo di dollari, con ben 574 milioni di ore su Twich ...

Allerta Meteo - ancora maltempo Sull’Italia : sarà una settimana all’insegna dei forti temporali pomeridiani [MAPPE e DETTAGLI] : Continuerà all’insegna dell’instabilità il mese di Agosto sull’Italia dopo il forte maltempo del primo weekend del mese in cui abbiamo avuto violenti temporali un po’ in tutto il Centro/Sud, soprattutto in Sicilia ma non solo (colpite Roma, la Sardegna, la Campania, il Salento, la Calabria, molte zone della Toscana e vasta aree ...

Evangeline Lily - nuda e mortificata Sul set - quante donne come lei? : “Nessuna persona si dovrebbe sentire insicura sul proprio posto di lavoro”. Con queste parole i produttori esecutivi di Lost, J. J. Abrams, Carlton Cuse, Damon Lindelof e Jack Bender, hanno chiesto scusa ad Evangeline Lily per quanto accaduto sul set della serie. Di recente, infatti, l’attrice aveva raccontato, durante il podcast The Lost Boys, le condizioni in cui era stata costretta a lavorare oltre 10 anni fa, mentre girava la terza e la ...

Sul set con Mario Monicelli - 'La grande guerra' negli scatti dell'aiuto Maffei : A 100 anni dalla fine del conflitto, a quasi 60 dall'uscita del celeberrimo film, MoliseCinema mette in mostra le immagini inedite scattate sul set dall'aiuto regista Mario Maffei. I protagonisti, la ...

Sul set dei «Moschettieri del Re» : cronaca di un duello al bacio : Questo servizio è tratto dal numero 31 di Vanity Fair in edicola fino al 15 agosto 2018 Giovanni Veronesi è un tipo particolare, geniale, essenziale, seduttivo, agonista. Gli devo svolte professionali e sentimentali, è il mio uomo del destino. La grande idea dei moschettieri è sua, come quella di farmi salire su un cavallo e tirare di scherma, ambizioni mai coltivate da chi come me si prefigurava un sereno declino fisico appena rallentato da ...