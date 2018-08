Stop a voli se continuano disservizi | aut aut Enac a Volotea

Volotea - l’Enac scrive alla compagnia spagnola : “Troppi ritardi e overbooking. Stop ai voli se non correggete le criticità” : Stop agli aerei di Volotea nei cieli italiani a partire dal 15 settembre se la compagnia spagnola non correggerà le numerose criticità riscontrate durante la stagione estiva. È il contenuto di una lettera inviata agli iberici nella giornata di mercoledì dal direttore generale dell’Enac, Alessio Quaranta, nella quale si chiedono “immediate azioni correttive”. L’Ente per l’aviazione civile – che ha inoltrato la lettera ai ...

Maltempo - disagi nell’aeroporto di Francoforte : Stop ai voli per 30 minuti : Il Maltempo ha indotto a un temporaneo stop della circolazione aerea, allo scalo di Francoforte: per circa trenta minuti, a causa di una forte tempesta, decolli e atterraggi non sono stati possibili. L’attività normale è appena ripresa, secondo una portavoce di Fraport, ma nel traffico aereo si registrano molti ritardi. L'articolo Maltempo, disagi nell’aeroporto di Francoforte: stop ai voli per 30 minuti sembra essere il primo su ...

Tokio - Stop a 418 voli negli aeroporti di Haneda e Narita per il tifone Jongdari : Teleborsa, - L'arrivo del tifone Jongdari sulla costa sud orientale del Giappone ha letteralmente sconvolto i trasporti aerei nipponici in questo weekend . Le previsioni fornite dall'Agenzia ...

Voli inesistenti People Fly - Antitrust : "Stop alla vendita di biglietti" : PeopleFly dovrà smettere di pubblicizzare e vendere online biglietti aerei per Voli che non partiranno mai. E dovrà farlo entro il 27 luglio. Lo ha appena stabilito l'Antitrust in un provvedimento ...

Trasporti - weekend di fuoco : treni e voli fermi per uno Stop di 24 ore : Dalle 21 del 21 luglio alle 21 del 22, sciopero di Ferrovie dello Stato e di Italo. Sabato sarà un giorno caldo anche per gli aeroporti: ad annunciarlo Enav

Sciopero Ryanair : dal 25 al 26 luglio Stop ai voli : Gli assistenti di volo di Ryanair hanno programmato due giorni di Sciopero: il personale di cabina di Italia, Spagna, Portogallo e Belgio ha deciso di incrociare le braccia dal 25 al 26 luglio. Lo fa per chiedere migliori condizioni di lavoro, il rispetto dei diritti per i dipendenti di ogni Stato in cui opera la compagnia aerea e un tavolo per la negoziazione di un accordo collettivo. Lo annunciano i sindacati di categoria Filt-Cgil e ...

Scatta lo sciopero Ryanair - Stop ai voli in Italia ed Europa il 25 e il 26 luglio : Considerando che il tasso di riempimento dei velivoli della low cost è tra i più alti al mondo, 96% a giugno 2018, almeno il 98% nei mesi di luglio e agosto,, vuol dire che decine di migliaia di ...

Ryanair - Stop ai voli in Italia e in Europa il 25 e il 26 luglio E domani si ferma Trenord : Ventiquattro ore di stop del personale di cabina in Italia il 25 luglio, due giorni di agitazione dei loro colleghi in Portogallo, Spagna, Belgio

Giovedì prossimo si rischia lo Stop dei voli sui cieli italiani : ROMA - Si cerca una mediazione in extremis per scongiurare un 'Giovedì nero' che rischia di lasciare a terra migliaia di passeggeri negli scali italiani. Una protesta che in queste ore viene discussa ...

TERREMOTO GIAPPONE : SCOSSA M 6.1 - 4 MORTI A OSAKA/ Ultime notizie - video : Stop a treni e voli - 300 feriti : TERREMOTO oggi in GIAPPONE: forte SCOSSA M 6.1 a OSAKA. Bilancio devastante: almeno 4 MORTI e oltre trecento di feriti. Traffico bloccato ed incendi in molti edifici. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:03:00 GMT)