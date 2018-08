“Sto crollando” Si uccide il “poliziotto eroe” | amato per il suo coraggio

caffeinamagazine

(Di giovedì 9 agosto 2018) Qualche mese fa il mondo lo aveva celebrato come un eroe, lui che onorando la divisa che indossava aveva salvato alcuni automobilisti coinvolti in un incidente che rischiava di trasformarsi in una strage. Oggi, la storia di questo poliziotto ha preso una piega terribile, con il suicidio saltando dalla finestra e la successiva, terribile scoperta dei colleghi. Contro Rick Hooley, 50 anni originario di Northwich nel Regno Unito, si era infatti abbattuta una sorta di vera e propria maledizione. In poco tempo ben 19 tra parenti e amici erano venuti a mancare, facendolo precipitare in un profondo stato depressivo dal quale non è più riuscito a riemergere. Tra i lutti più gravi che lo avevano colpito di recente, la morte della madre seguita a strettissimo giro dalla sorella di Rick, al quale i superiori avevano ridotto l’orario di lavoro per permettergli di riprendersi dalle tante ...