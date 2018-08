Stelle cadenti | spettacolo assicurato per il picco delle Perseidi anche grazie

meteoweb.eu

(Di giovedì 9 agosto 2018) L’INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica) ha pubblicato sul proprio sito internet un manuale con tutti i consigli utili per lo: Tra la fine di luglio (quest’anno, il 17 luglio) e la prima metà di agosto (grosso modo fino al 24) arrivano le cosiddette “lacrime di san Lorenzo”, le meteore appartenenti allo sciame, il cuiquest’anno si registra tra le ore 16 del 12 agosto e le ore 4 della mattina del 13 agosto. La media prevista va da 60 a 100 meteore visibili a occhio nudo ogni ora – praticamente una al minuto. Le notti tra il 10 e il 15 agosto sono comunque altrettanto adatte per dare la caccia a questo fenomeno così affascinante. Condizioni ideali – Gli esperti ritengono che quest’anno le condizioni per osservarle saranno perfette: il clima è ideale, in cielo non dovrebbero esserci nuvole e, se vi trovate lontano dai centri ...